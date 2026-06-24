Eric Vila deja el Dreamland Gran Canaria tras ejecutar la cláusula de salida de su contrato

El Dreamland Gran Canaria y Eric Vila separan sus caminos después de una temporada. El ala-pívot catalán ha decidido ejecutar la cláusula de salida contemplada en su contrato, una decisión que le permite quedar libre para negociar su incorporación a otro equipo de cara a la próxima campaña.

La salida del jugador supone el fin de una etapa que comenzó en el verano de 2025, cuando llegó a la isla procedente del Río Breogán para reforzar el juego interior del conjunto amarillo. Durante la temporada 2025-2026, Vila formó parte de la rotación del equipo tanto en competiciones nacionales como internacionales.

Una temporada entre la Liga Endesa y Europa

A lo largo del curso, el jugador disputó un total de 37 encuentros oficiales repartidos entre la Liga Endesa y la Basketball Champions League, dos de las competiciones más exigentes del baloncesto europeo.

Su presencia permitió aportar profundidad a la plantilla en una temporada en la que el conjunto grancanario compitió en varios frentes. La ejecución de la cláusula de salida abre ahora un nuevo escenario para el jugador en el mercado de fichajes.

Futuro abierto para el jugador catalán

Con su desvinculación oficial, Eric Vila queda libre para estudiar nuevas ofertas y decidir el próximo destino de su carrera profesional. A sus posibilidades de continuar en la Liga Endesa se suman también eventuales opciones en otras ligas europeas.

Desde la entidad amarilla se ha trasladado un mensaje de agradecimiento por el trabajo realizado durante su etapa en el club y le desean éxito tanto en el plano deportivo como personal.

La marcha de Vila supone uno de los primeros movimientos de la planificación deportiva del Dreamland Gran Canaria para la próxima temporada, en un periodo en el que los clubes comienzan a definir sus plantillas de cara al nuevo curso.