Cinco jugadores estadounidenses finalizan su etapa en el CB Gran Canaria tras concluir sus contratos

El CB Gran Canaria ha comunicado la finalización de la relación contractual de cinco de sus jugadores estadounidenses. Mike Tobey, Isaiah Wong, Kassius Robertson, Chimezie Metu y Brandon Jefferson dejan de formar parte de la plantilla una vez concluidos sus respectivos contratos, por lo que quedan libres para continuar sus carreras deportivas en otros destinos.

La entidad amarilla ha agradecido públicamente la profesionalidad y el trabajo realizado por los cinco jugadores durante su etapa en el club, al tiempo que les ha deseado éxito en sus futuros proyectos deportivos.

Mike Tobey cierra dos temporadas en la isla

Entre las salidas confirmadas destaca la de Mike Tobey, que pone fin a una etapa de dos campañas en Gran Canaria. El pívot nacido en Nueva York llegó al conjunto insular durante el verano de 2024 y desde entonces participó en un total de 104 encuentros oficiales.

Durante su estancia vistió la camiseta amarilla en competiciones nacionales e internacionales, acumulando partidos en la Liga Endesa, la EuroCup y la Basketball Champions League. Su marcha supone el cierre de una de las etapas más prolongadas entre los jugadores que abandonan el equipo este verano.

Isaiah Wong, una de las revelaciones del último curso

Otro de los nombres propios es el de Isaiah Wong, incorporado a la disciplina amarilla en el verano de 2025. El escolta firmó una destacada temporada 2025-2026 y fue uno de los jugadores más productivos del equipo en la recta final de la competición.

Sus actuaciones ofensivas le permitieron finalizar la campaña con una media de 14,2 puntos por partido en la Liga Endesa, convirtiéndose en una de las referencias anotadoras del conjunto grancanario durante varios tramos del curso.

Robertson, Metu y Jefferson llegaron con la temporada en marcha

Los casos de Kassius Robertson, Chimezie Metu y Brandon Jefferson fueron diferentes, ya que los tres se incorporaron al equipo una vez iniciada la temporada.

Robertson disputó 19 encuentros de Liga Endesa y también contó con participación en la Basketball Champions League. Por su parte, Metu jugó 12 partidos ligueros y dejó una media de 14,1 puntos por encuentro, destacando por su capacidad anotadora durante el tiempo que permaneció en la plantilla.

En cuanto a Brandon Jefferson, su contribución se limitó a cinco partidos en la competición doméstica antes de concluir su vinculación con el club.

El Gran Canaria afronta una nueva fase de planificación deportiva

Con estas cinco salidas, el CB Gran Canaria inicia una nueva etapa de configuración de plantilla de cara a la próxima temporada. La conclusión de varios contratos obliga al club a redefinir parte de su proyecto deportivo mientras continúa trabajando en la planificación del nuevo curso.

Los cinco deportistas cierran así su etapa en Gran Canaria después de haber contribuido, en mayor o menor medida, a los objetivos del equipo durante las últimas temporadas.