Jón Axel Gudmundsson apunta a ser el compañero de Carlos Alocén en la sala de máquinas del nuevo CB Gran Canaria

A falta de la confirmación oficial del fichaje de Francesc Solana como nuevo director deportivo del CB Gran Canaria, que se producirá a principios del venidero mes de julio y del fichaje como nuevo entrenador amarillo, de Bruno Savignani, quien a pesar de contar con otras dos ofertas importantes, al final ha apostado por el nuevo proyecto isleño, al que llega libre tras ser destituido la pasada temporada por el San Pablo Burgos, equipo al que ascendió a la ACB la pasada temporada, aunque al igual que en el caso del catalán, no se oficializará su llegada hasta el arranque del mes de julio.

Precisamente un exjugador del brasileño en su etapa en el Burgos, el islandés Jón Axel Gudmundsson, sería el encargado de acompañar al maño Carlos Alocén en la sala de máquinas del conjunto grancanario. A sus 29 años llegaría libre tras no renovar su contrato con el equipo burgalés, para ser uno de los jugadores experimentados en la categoría, llamados a devolver a los isleños a la élite tras su descenso a la Primera FEB.

Pasado en la NCAA, Italia y Alemania

Nacido en la localidad islandesa de Grindavík, destaca por su estatura (1,96 metros) y por su físico, que le permiten actuar tanto en su posición natural, la de base, como en la de escolta. Destaca por su buena dirección del juego y por su solidaridad en defensa, pudiendo ayudar en la faceta reboteadora. La pega que se podría poner a su llegada es que podría repetirse una situación similar a la de la temporada pasada, ya que ni él, ni su compañero de posición, Carlos Alocén, destacan por ser tiradores de élite, sobre todo desde la línea de 6.75.

Formado baloncestísticamente en la cantera del club de su ciudad natal, Grindavík, no tardó en demostrar su potencial, prosiguiendo su formación en la liga universitaria norteamericana, para jugar en la NCAA con los Wildcats del Davidson College, siendo elegido en 2019 como jugador del año de la Atlantic 10.

Tras no ser drafteado por ningún equipo NBA en 2020, dio el salto a Europa para comenzar su carrera profesional en Alemania, de la mano del Frankfurt Skyliners, al que seguiría el Bolonia italiano, el Hakro Merlins Crailsheim de la segunda división alemana, Grindavík o el Pesaro italiano.

Experiencia en la Primera FEB y en la ACB

Su desembarco en España se produjo en el curso 2023-24, en la categoría de plata española, de la mano del HLA Alicante, con quien promedió 13.4 créditos de valoración, 12.2 puntos y 4.2 asistencias de media.

Su progresión le llevó a fichar la temporada siguiente por el San Pablo Burgos, en el que coincidió con el que volverá a ser su entrenador en el Granca, Bruno Savignani, siendo una de las piezas claves en el ascenso de los burgaleses a la ACB y en la conquista de la Copa de España, promediando 11.6 créditos de valoración, 9.4 puntos, 2.9 rebotes y 3.7 asistencias. Gudmundsson renovó su compromiso con el cuadro castellano, debutando en la máxima categoría, aunque su presencia en pista se redujo a 20 minutos por partido, en los que registró unos promedios por encuentro de 4.7 puntos y tres asistencias.

A pesar del interés de varios equipos el jugador ha preferido esperar por la llamada de un Granca en el que se reencontrará con el técnico que mejor ha sabido sacar su rendimiento en su carrera profesional hasta la fecha, en un reencuentro que se espera que le de grandes alegrías a la parroquia amarilla el próximo curso.