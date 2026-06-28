Marques Townes, segundo refuerzo en la lista de la compra de Francesc Solana para el CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria sigue trabajando en la confección de la nueva plantilla de cara al próximo curso en la Primera FEB. Con la continuidad prácticamente asegurada de Carlos Alocén y de Pierre Pelos, ambos con dos años más de contrato y sin cláusula de salida, los claretianos podrían a falta de firma tener atado al escolta dominico-estadounidense, Marques Townes, quien no seguirá defendiendo los colores del Oviedo el próximo curso.

A pesar de que el jugador cuenta con el interés del Movistar Estudiantes, todo apunta a que finalmente se decantará por la oferta claretiana para reforzar la posición de escolta en la que podría estar acompañado por un viejo conocido de la afición isleña, el finlandés Sasu Salin, libre tras cumplir su contrato con la entidad colegial y que vería con buenos ojos sumarse al proyecto de Francesc Solana y Bruno Savignani.

Un escolta con alma de base

Marques Rashaad Townes Villar (Nueva Jersey, 30 años y 1,93 metros) se desempeña en la posición de escolta, aunque su versatilidad le permite también actuar como base. Aunque nació en Estados Unidos es internacional absoluto con la selección de República Dominicana, a las órdenes de Néstor Che García, lo que le permite jugar con pasaporte cotonou (no juega como extracomunitario).

Formado en sus orígenes en el baloncesto universitario estadounidense, defendió los colores de Fairleigh Dickinson y de Loyola Ramblers, equipo este último con el que promedió en su último curso universitario promedió 15.3 puntos, cinco rebotes y 3.6 asistencias, siendo elegido como jugador del año de la Missouri Valley Conference.

Un nómada del baloncesto

Se presentó sin fortuna al draft de la NBA de 2019, lo que le invitó a iniciar su carrera profesional al otro lado del charco, firmando por el UCAM Murcia en la que fue su primera experiencia en España, donde militó durante una temporada y media, aportanci en su estreno en la ACB 6.1 puntos y 1.7 rebotes.

Su carrera profesional empezó en España con UCAM Murcia, que lo fichó en julio de 2019 para la temporada siguiente. En su primer año ACB promedió 6,1 puntos y 1,7 rebotes en 18 minutos, rendimiento que le sirvió para renovar por una temporada. En marzo de 2021 terminó su etapa en Murcia tras una temporada y media.

El club pimentonero fue el punto de partida de una trayectoria deportiva internacional que le llevó a militar en el BC Kalev/Cramo estonio, el Pieno Zvaigzdes Pasvalys lituano, el Tours Métropole francés, KTE Duna Aszfalt húngaro, el Crailsheim Merlins alemán, el BK Opava checo, el Paok de Salónica griego, el KB Peja kosovar, y el Anorthosis Famagusta chipriota, hasta su fichaje por el Oviedo, donde logró acumular cuatro MVP a lo largo del curso, siendo uno de los referentes del equipo revelación de la Primera FEB, clasificándose contra todo pronóstico para disputar la Final a Cuatro de la categoría.

Cuarto máximo anotador de la Primera FEB

Con los carbayones logró promediar el curso pasado 16.1 puntos (cuarto máximo anotador de la liga), 5.2 rebotes, 4.3 asistencias (octavo asistente de la categoría de plata), y 1.2 recuperaciones por encuentro, con un 44.7% de acierto en tiros de campo, 35.4% en triples y un 18.1 de valoración media.

El Granca, a falta de confirmación oficial, incorpora a un escolta polivalente, que destaca por su energía e intensidad, capaz de ayudar al equipo tanto en defensa como en ataque, gracias a su facilidad para anotar, rebotear y generar juego.

En su debe destaca su alto número de pérdidas por partido (3,5), motivado por su estilo irrenunciable de juego que le lleva a asumir riesgos. Además, sorprende su falta de consolidación en ninguno de los equipos en los que ha militado, siendo un nómada del baloncesto internacional.

Junto a Jón Axel Gudmundsson, el Granca se aseguraría dos de los jugadores top de la última temporada en la Primera FEB.