El plan A del CB Gran Canaria para reconstruir su juego interior pasa por tres viejos conocidos: Pelos, Kuath y Fischer

La actividad no cesa en las oficinas del CB Gran Canaria a pesar de la ausencia total de anuncios oficiales motivados por la obligada espera por la situación personal de Francesc Solana para ser confirmado como director deportivo claretiano. El directivo catalán, tras encarrilar la reconstrucción del juego exterior, con la continuidad de Carlos Alocén y los fichajes de Jón Axel Gudmundsson y de Marques Townes, además de tener muy avanzada la opción de recuperar a Sasu Salin; está haciendo lo propio con el juego interior.

Desde la web Encestando se apunta al interés de los amarillos en el fichaje del escolta uruguayo Joaquín Rodríguez, ex del Zaragoza, que estaba en negociaciones con el Estudiantes. De prosperar su fichaje podría dejar al finlandés fuera del proyecto claretiano, o quedarse como el quinto exterior en la rotación por su capacidad para jugar al uno y al dos, o que el charrúa ejerza de alero, teniendo en cuenta que Miquel Salvó no podrá arrancar con sus compañeros la temporada.

Reticencias del sursudanés

A pesar de las reticencias de Kur Kuath a continuar en la Isla para cumplir el año de contrato que le resta, la ausencia de una cláusula liberatoria le coloca en manos de un Granca que considera que el sursudanés puede marcar diferencias en la pintura, como ya demostró en su etapa en la categoría de plata tanto en el Lleida como en el Ourense. Al igual que sucede en los casos de Alocén y de Pelos, la sartén está cogida por el mango por el club, que pretende contar con él como uno de los pilares del nuevo proyecto.

Posible retorno de otro viejo conocido

Como compañero de posición podría llegar otro viejo conocido de la afición claretiana, Luke Fischer, aunque el retorno del pívot norteamericano con pasaporte armenio depende en gran medida de la decisión que adopte el San Pablo Burgos de Porfi Fisac sobre su continuidad o no en el proyecto burgalés en la ACB y con su regreso a las competiciones europeas.

Cabe recordar que Fischer lució la elástica amarilla entre 2017 y 2019, destacando sobre todo en el apartado ofensivo, aunque dejaba muchas lagunas en el apartado defensivo.

La tercera vía

En caso de que o Kuath o el propio Fischer no se sumen finalmente al proyecto, Solana está trabajando en la sombra en una tercera vía alternativa, que apunta a que pueda ser un jugador con pasaporte cotonou, muy físico y con capacidad de intimidación en la pintura.

En busca de un compañero para Pelos

No se descarta la llegada de un tercer pívot que sea uno de los cupos necesarios para cumplir con la normativa.

En cuanto a la posición de cuatro, Pierre Pelos está llamado a ser el gran referente del equipo. Se busca un jugador que pueda darle un relevo al francés en una posición que dio muchos quebraderos de cabeza la temporada pasada.