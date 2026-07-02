Francesc Solana es confirmado como nuevo director deportivo del CB Gran Canaria

El Día S ha llegado. Francesc Solana es confirmado como el nuevo director deportivo del CB Gran Canaria, aunque el directivo catalán lleva varias semanas trabajando en el futuro deportivo de la entidad claretiana. Una vez arreglados los flecos de su desvinculación con su antiguo club, el Morabanc Andorra, asume oficialmente su nuevo cargo como piedra angular del nuevo proyecto y una apuesta directa del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, siguiendo las directrices de sus asesores.

Solana será presentado en sociedad mañana a las 11.30 horas en la sala de prensa del Gran Canaria Arena y con su anuncio se empezarán a oficializar todos los movimientos que están cerrados a la espera de este momento, comenzando por el anuncio del nuevo entrenador Bruno Savignani, que será el siguiente en ser anunciado por la entidad claretiana.

El director deportivo mejor pagado de la historia de la Primera FEB

La apuesta por la incorporación del directivo catalán ha sido muy importante en lo económico por parte del Calbildo, al igual que en el caso de Savignani. En ambos casos sus salarios son más propios de la ACB que de la Primera FEB, pasando a ser en ambos casos el director deportivo y el entrenador mejor pagados de la historia de la categoría de plata.

A pesar de contar con una dilatada trayectoria como director deportivo, Solana, ha desarrollado sus 16 años de profesión en los despachos del Morabanc Andorra, siendo partícipe de la transformación de la entidad del Principado desde un club semiprofesional a un proyecto consolidado en la ACB y que en los últimos años compitió intermitentemente en el playoff, en la Copa del Rey y en la Eurocup, donde llegó a disputar unas semifinales.

Un legado inolvidable en el Principado

Su mayor legado deportivo es haber acompañado al club desde la LEB Plata hasta la ACB, haberlo estabilizado en la élite y haber participado en una de las etapas europeas más relevantes de la entidad. Llegó al club en 2010, cuando el equipo competía en LEB Plata, y que bajo su etapa el MoraBanc ascendió a la Liga ACB, disputó Playoff por el título, semifinales de EuroCup y realizó fichajes de alto impacto. En la última temporada consiguió remontar el vuelo de un equipo que no terminaba de levantar el vuelo hasta lograr salvarlo en la última jornada a costa del propio CB Gran Canaria.

La decisión del Cabildo de Gran Canaria de apostar por su figura es una declaración de intenciones de intentar devolver al proyecto amarillo a la ACB en su primer curso; como lo es la incorporación de Bruno Savignani, quien logró ascender al Burgos con el récord de victorias de la historia de la competición hace dos temporadas.

Un director deportivo sin limitaciones

Al contrario de otros directores deportivos que parecen casados con una o dos agencias de representación, en el caso de Solana no existe esa limitación, lo que le permite abrir su abanico de opciones a todo el mercado, además de aportar un conocimiento del mercado y de la Segunda División que será clave en su objetivo para este curso.