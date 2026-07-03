Francesc Solana, director deportivo del Granca: "Vamos a disfrutar jugando en la Primera FEB"

Francesc Solana se presentó en sociedad ante los medios de comunicación como nuevo director deportivo del CB Gran Canaria, acompañado en la mesa por el director de la cantera claretiana Juanmi Morales, en un acto en el que se echó en falta la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, el máximo valedor de la figura del directivo catalán, ex del Morabanc Andorra, como sustituto de Willy Villar en el área deportiva, aunque sus primeras palabras fueron para agradecerle la confianza al máximo responsable del Deporte cabildicio.

El nuevo jefe de la parcela deportiva del Granca aseguró que es "consciente de la gran responsabilidad que supone este reto, en un club que representa a toda una Isla y a toda su gente". En sus palabras, "estamos ante un reto mayúsculo, no sólo deportivo sino que también para que la gente que ama a este club vuelva a creer e ilusionarse con los jugadores para volver a sentirse orgullosa de lo que representa".

Tres pilares en su gestión

En su opinión "hay tres pilares fundamentales sobre los que trabajar con el objetivo común de volver a la primera categoría del baloncesto español: Identidad y gen competitivo, porque queremos un equipo que esté comprometido, que sea luchador, que respete al contrario, que nuestra gente se divierta y sienta que su equipo es el mejor, porque tiene una ética de trabajo innegociable; en segundo lugar, vamos a disfrutar jugando en la Primera FEB, porque estamos ante una liga que es muy competitiva, con muy buenos equipos, grandes entrenadores, jugadores muy buenos que han estado en la ACB y otros que podrían estarlo por su nivel, pero que no han tenido esa oportunidad, hay pabellones calientes con aficiones comprometidas y muchos de ellos tienen el mismo objetivo que nosotros y si queremos conseguirlo, todos tenemos que ser conscientes que eso sucederá en mayo y no en noviembre, por eso le pido a la gente que hay que vivir cada partido con pasión, alegría, disfrutando del proceso y así llegarán los resultados; por último, la tercera pata también es muy importante, es la Vega de San José como motor, ya que hay que seguir cuidando y potenciando la base, posibilitando que los jugadores puedan llegar al primer equipo".

José Pérez Curbelo

Buena química con la propiedad

Sobre las negociaciones con la propiedad para cerrar un acuerdo que le permitiese incorporarse a la disciplina del Granca como nuevo director deportivo, Solana aseguró que "necesitaba un tiempo por motivos personales, pero las negociaciones de entrada, gracias a la ilusión que me demostró el club para contar conmigo y creer en lo que yo expuse que se tenía que hacer y en la forma en que debía de hacerse, lo cierto es que creo que ellos entendieron que era la persona indicada para asumir este cargo, por esa razón las negociaciones fueron fáciles, porque las dos partes teníamos una misma visión".

A pesar del retardo en el anuncio oficial de su incorporación por parte de la entidad claretiana, Solana reconoció que "tenemos ya un dibujo de lo que queremos, tenemos acuerdos que hay que formalizar y espero que en los próximos días podamos ya anunciar cosas, porque hasta ahora no se ha podido hacer, creo que la idea que tenemos está plasmada, el tipo de jugadores que queremos, como queremos jugar, la idea de equipo no sólo para este año, sino también tener una visión de futuro, que creo que es importante para crecer". "Hemos trabajado un poco entre bastidores y en las próximas semanas espero que podamos anunciar el equipo que queremos".

Su motivación

A pesar de la situación complicada de la entidad claretiana tras consumarse su descenso tras 31 años en la ACB, Solana apuntó como su motivación para aceptar la propuesta a "la ilusión que me mostraron para que yo fuera su director deportivo". "Llevaba muchos años en un club al que quiero mucho y al que tengo que agradecerle lo que me ha dado y el poder tener estos 16 años de experiencia como director deportivo, pero mi salida de allí me ha dado la oportunidad de llegar a un club con una dimensión increíble y aceptar el reto de poder volver a la liga, era algo importante e ilusionante para motivarme y transmitírselo a ustedes, tengo el trabajo de hacer ver que esto es ilusionante y que estamos ante un reto mayúsculo", explicó el directivo catalán.

"La afición está herida como es lógico, pero un club con la dimensión del CB Gran Canaria, si hace las cosas bien volverá a estar donde tiene que estar", sentenció.

Presentación de Francesc Solana como nuevo director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Bruno Savignani, su entrenador

Sin tirar balones fuera, Solana resaltó que como entrenador "buscamos una figura que ha pasado ya por este proceso y evidentemente Bruno Savignani cumple este perfil, tenemos un acuerdo con él que se tiene que oficializar y que se hará en los próximos días". "Tenemos una idea muy pareja de lo que queríamos, esa ambición que tiene y que va a traer a este club nos tiene que hacer competitivos y valorar además el día a día que él tiene y que es muy bueno", explicó.

Sobre los jugadores afirmó que "me gustaría quedarme con todos los que tienen contrato, tenemos la suerte de tener jugadores con contrato y está dispuesto a asumir sus cuantías, que son propios de un equipo bueno de la ACB". "Hay dos jugadores que van a estar 100% seguros, que son Miquel Salvó, que está lesionado y Carlos Alocén; pensamos que Pierre Pelos también va a estar con nosotros, por las conversaciones que hemos mantenido y por la ilusión que él tiene de asumir este reto; y tenemos a Nico Brussino, que es un jugador con un contrato importante, que está jugando con la selección y nos ha pedido unos días y, finalmente, Kur Kuath, tiene una situación un poco diferente porque hay cláusulas, pero a mí me gustaría contar con todos".

El nuevo director deportivo claretiano manifestó que "vivir un ascenso es una satisfacción, sobre todo para un jugador que ha bajado con el equipo, que hay que vivirlo porque no se puede comparar a ganar ningún título".

En la confección de la nueva plantilla ha sido clave la opinión de Savignani, ya que en su opinión "el director deportivo tiene que ir de la mano del entrenador, nunca en mi carrera deportiva he fichado a un jugador sin su consentimiento, es clave".

La figura de Víctor García

Solana confirmó que habló con Víctor García, "le expliqué cuál era mi idea, él tiene contrato con el club y me manifestó que su intención era la de seguir con nosotros". "Es una persona muy importante en esta entidad, que lleva muchos años, que las ha visto de todos los colores y la motivación de vivir algo que nunca ha vivido, que es tener el reto de volver a la liga, aunque lógicamente si pudiera venir el Real Madrid para hacer una posible reconstrucción, también le entendería, pero por las conversaciones que hemos tenido, creo que se va a quedar", explicó.

"El club estaba dimensionado correctamente y tenemos que mantener todo el cuerpo técnico, además todos ellos tienen contrato", aclaró el catalán en relación a la continuidad de todo el staff técnico claretiano, a pesar del descenso.

Disfrutar de la categoría

Francesc Solana quiso dejar claro que "no podemos tener el pensamiento de que esto es una penitencia, esto es deporte y puedes bajar, no por hacer mal las cosas, porque si no hubiera entrado el triple de Spissu se hubieran salvado y dependes de eso". "Jugar en Primera FEB te lo tienes que tomar como un reto, porque es una competición muy buena, de mucho nivel, en la que puedes incluso perder jugando bien, tenemos que asumir que te puede pasar, por eso hay que ser humildes, disfrutar del camino y jugar con pasión".

El presupuesto más alto de la historia de la categoría

El contar con un presupuesto alto ayuda en su opinión a la hora de cerrar un equipo "teniendo claro el tipo de jugadores que quieres, tenemos que aspirar a jugadores que probablemente no están viendo al Gran Canaria como un equipo de Primera FEB, sino como una oportunidad de entrar en la ACB, por eso creo que hay que buscar esa hambre y tener el presupuesto que tenemos nos ayuda en muchas cosas". "No es fácil asumir el reto de jugar en el Granca, porque los jugadores saben la exigencia que se van a encontrar aquí y a veces por mucho dinero que pongas el jugador prefiere ir a otro sitio en el que tenga menos exigencia y eso cuenta también en las negociaciones, lo más importante es que te transmita de que tiene ilusión de venir aquí y la capacidad y energía para asumir este reto".