Cremo y Fischer se acercan al CB Gran Canaria, Salin es descartado

El CB Gran Canaria sigue dando forma a su macro proyecto en la Primera FEB. Con Francesc Solana y Bruno Savignani ya oficializados, como director deportivo y entrenador respectivamente, la actividad echa humo en las oficinas claretianas ante el comienzo inminente de anuncios como aperitivo de la campaña de abonados, que se retrasará un poco más de la cuenta para darle a los aficionados la posibilidad de conocer un poco más en profundidad el nuevo proyecto amarillo.

Cremo, un especialista en ascensos

El escolta norteamericano Joe Cremo (29 años y 1,93 metros) se encuentra en la lista de deseos del técnico brasileño, quien coincidió con él en su etapa en el Burgos, con el que logró ascender a la ACB. En el conjunto burgalés tuvo un rol secundario, como jugador de equipo y demostró poder ayudar tanto en el dos como en el tres. Es un buen triplista como demuestra su 47,1% en triples con Tizona en la 2023-24 y el 44,9% con San Pablo Burgos. Además, es muy fiable desde el tiro libre —92,4% en Tizona y 90,8% en San Pablo— gracias a su buena mecánica y a su sangre fría. Sin embargo, debe de mejorar en las labores defensivas,

Llegaría libre procedente del Leyma Coruña tras lograr su segundo ascenso consecutivo a la ACB. Su llegada cerraría la puerta de Sasu Salin.

A vueltas con el 'tres'

La llegada de Cremo provocaría que otra de las incoporaciones, el uruguayo Joaquín Rodríguez, en principio se desplazaría a la posición de alero, en la que el equipo cuenta con el lesionado Salvó y a la espera de la continuidad o no de Brussino, aunque tampoco se descarta que el norteamericano pueda ayudar también en dicha posición.

Luke Fischer, ya liberado del San Pablo Burgos tras tres temporadas, también se confirma como inminente refuerzo de los amarillos para el puesto de pívot, que tienen perfiladas ya casi todas sus posiciones.