Nico Brussino, condenado a entenderse con el CB Gran Canaria

Al otro lado del charco, Nico Brussino deshoja la margarita de su futuro. Tras el descenso del Granca a Primera FEB, el alero se encuentra con la selección absoluta de Argentina disputando las primeras rondas clasificatorias para el Mundial. El pasado viernes se impuso con la albiceleste a Uruguay en el Antel Arena de Montevideo (76-91), con 26 minutos en pista en los que el claretiano logró 14 créditos de valoración (nueve puntos, cinco rebotes y una asistencia). Y esta madrugada cerrará su periplo con la albiceleste en un segundo ante el combinado nacional de Panamá.

A partir de ahora, el exterior del CB Gran Canaria debe centrarse en su futuro y acelerar las negociaciones sobre su situación profesional en la Isla. Dos escenarios: cumplir su contrato con los claretianos para devolver al club a la ACB o pagar por su salida. En su contrato, tras ser analizado por los servicios jurídicos claretianos, no existe ninguna cláusula liberatoria por el descenso a la categoría de plata.

Se aleja su reencuentro con Lakovic

Este nuevo panorama obliga a Brussino a tener que pasar por caja y negociar un cantidad para terminar su relación contractual con los amarillo que posibilite su fichaje por otro club. Esta situación, en principio, ha enfriado el interés del del CB Canarias de Jaka Lakovic por hacerse con sus servicios. Desde Tenerife no niegan que el alero argentino es una opción apetecible para reforzar la plantilla, y más cuando se reuniría de nuevo con uno de los entrenadores con los que mejor rendimiento ha ofrecido en su carrera, pero no parecen estar dispuestos a hacer un esfuerzo económico importante por él. Los aurinegros ya peinan el mercado en busca de alternativas económicamente más asequibles.

La experiencia de Solana en estos menesteres

El nuevo director deportivo del CB Gran Canaria, Francesc Solana, quien cuenta con experiencia sobrada en el arte de negociar con jugadores con contrato en vigor tras un descenso de categoría después de lidiar con casos similares en el Morabanc Andorra, tiene claro que la prioridad es intentar convencer al jugador para que se quede en el equipo e ilusionarle con el proyecto, algo que ya han logrado en los casos de Carlos Alocén y Pierre Pelos.

Además, como manifestaba el ejecutivo amarillo durante su presentación ante los medios, el club se haría cargo del importe económico íntegro de su contrato, a pesar del descenso y de que el salario del argentino está muy por encima de la media en Primera FEB. Brussino tiene un salario acorde a un jugador top de la ACB, pero en ningún caso el dinero será un inconveniente para que continúe ligado al Granca la próxima temporada.

El interés de clubs de Euroliga

Como el propio Néstor Che García, el técnico argentino que terminaba la pasada campaña en el banquillo claretiano, reconoció en declaraciones a LA PROVINCIA que varios clubes de Euroliga le llamaron al término de la temporada interesándose por la situación del jugador. El descenso de categoría no ha minimizado el cartel de un jugador que sigue siendo apetecible.

Las llegadas de Joaquín Rodríguez y Joe Cremo a la disciplina claretiana le da al entrenador Bruno Savignani una posible solución en el tres, ya que ambos pueden jugar tanto de escoltas como de aleros, mientras se recupera de su lesión Salvó. Si Nico se va, se buscará una alternativa en el mercado.