Primeras palabras de Bruno Savignani como nuevo 'jefe' del CB Gran Canaria: "Vamos a tener una identidad clara desde el día uno"

Desde su retiro vacacional, el nuevo entrenador jefe del CB Gran Canaria, Bruno Savignani, ofrece sus primeras pinceladas del que será su primer proyecto en la Isla y el tercero en España tras su exitoso paso por el Betis y en su primera campaña en el Burgos. El ítalo-brasileño reconoce que le motivó a aceptar la oferta amarilla "fue, en primer lugar, la gran historia que tiene el club, la Isla, la historia de su gente". Admite que le hizo "una gran ilusión que un club de este tamaño ha querido contar conmigo, y las ganas que han demostrado desde el primer contacto que he tenido con su dirección, y con Francesc Solana -el nuevo director deportivo claretiano-". Además, entre sus motivaciones destaca "la ilusión de tener un reto importante para un club grande como el Gran Canaria", que ha permitido que sea "fácil motivarme, y para mí ha sido fácil aceptar el reto y el proyecto, que creo que está muy bien pensado y muy bien conducido por Solana". "Estoy contento y feliz, con ganas de empezar, asegura.

Trabajo, esfuerzo y humildad

En su ideario de equipo tiene claro que: "Vamos a tener una identidad muy clara desde el día uno: cultura de trabajo, de esfuerzo y con mucha humildad. Sabiendo que cada semana, cada día, cada entrenamiento, cada sesión de vídeo, cada cosa que hagamos como equipo, eso va a crear la posibilidad de llegar al fin de semana con esta identidad de la que hablo".

Respecto a la composición del equipo que está llamado a pelear por el ascenso espera contar con "un equipo con una calidad técnica y humana grande, que nos permitirá crear esta entidad, y que la gente se sienta orgullosa de las cosas que hacemos en la pista". Su principal intención es que "la gente vea al equipo jugar en la pista y diga 'oye, estos tíos me representan'".

La unión de todos como elemento vital

Para que todo eso sea posible, Savignani reclama "la comunión de todos los que forman parte de este proceso, desde los jugadores hasta la gente que trabaja en las oficinas y, obviamente, nuestra afición, nuestra marea amarilla; cada uno, aportando lo suyo, hará posible que podamos estar más cerca de conquistar nuestros objetivos".