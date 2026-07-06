Oficial: Jon Axel Gudmundsson, la extensión de Savignani en la pista, el primer fichaje del CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria 2026-27 va cogiendo forma y ya tiene anunciada su primera incorporación para la plantilla. Se trata de Jon Axel Gudmundsson (29 años y 1,95 metros), base islandés con experiencia tanto en la Liga Endesa como en Primera FEB, competición que disputarán los amarillos el próximo curso. Llega procedente del San Pablo Burgos y firma por dos años.

La temporada pasada no fue la mejor para el de Grindavík en su debut en la ACB, donde promedió 4,7 puntos, 3,1 asistencias y 5,4 de valoración en 20 minutos de media por partido. Tras la llegada de Porfi Fisac al banquillo burgalés en el mes de diciembre, su importancia se vio reducida a medida que Raúl Neto se consolidaba como el base principal y Max Heidegger, fichaje de mitad de temporada, le fue restando minutos en la recta final del curso.

Un trotamundos

El nuevo base amarillo ha pasado por seis países durante una trayectoria profesional que comenzó en 2012. Sus primeros pasos los dio en el equipo de su ciudad antes de dar el salto a la NCAA en 2016, tras una temporada en la que promedió 16,8 puntos, ocho rebotes y 5,2 asistencias. En Estados Unidos, los Davidson Wildcats apostaron por él, completando allí todo su ciclo universitario y consolidándose como uno de los pilares del equipo. Su etapa en la NCAA concluyó en 2020 con la interrupción de la temporada a causa del covid. Ese mismo año regresó al baloncesto europeo de la mano del Skyliners Frankfurt, donde fue el segundo máximo anotador del equipo (12 puntos por partido) y el segundo mejor asistente (3,5).

Después de una campaña en el baloncesto alemán, dio el salto a la liga italiana firmando por el Fortitudo Bologna, en la que fue la peor temporada de su carrera a nivel estadístico, con medias de 3,5 puntos, 3,8 rebotes y 2,3 asistencias. En enero de 2022 fue cortado y regresó a Alemania para fichar por el Crailsheim Merlins, aunque las cosas tampoco terminaron de salirle y apenas disputó 13 minutos por encuentro. Fue entonces cuando regresó a sus orígenes y volvió al club de su vida, el Grindavík, aunque solo disputó dos partidos. En noviembre de 2022, el Pesaro, donde Bruno Savignani ejercía como entrenador asistente, lo reclutó para reforzar la plantilla. Allí promedió 5,1 puntos y 2,1 rebotes por partido hasta el final de la temporada.

Gudmundsson llegó al baloncesto español en la temporada 2023-24 tras firmar por el HLA Alicante, de la Primera FEB, dirigido entonces por Antonio Pérez. Después de registrar unos notables promedios de 12,2 puntos, 3,5 rebotes y 4,2 asistencias, el islandés se confirmó como uno de los bases de referencia de la competición. Con el conjunto alicantino alcanzó los cuartos de final del playoff de ascenso, donde cayó en tres partidos ante el Lleida, en cuya plantilla militaba por entonces Kur Kuath.

Viejo conocido del nuevo míster

Si por algo el fichaje de Gudmundsson parecía una apuesta segura era por su experiencia previa con el nuevo entrenador del CB Gran Canaria, Bruno Savignani. Tras coincidir en el baloncesto italiano, el técnico brasileño fue una pieza clave para convencer al islandés de fichar por el San Pablo Burgos en el verano de 2024. Desde el primer día se consolidó como su director de juego de confianza.

Aquella temporada fue histórica para el conjunto castellano y leonés, que logró el ascenso directo a la Liga Endesa de la forma más contundente posible: perdiendo únicamente dos de los 34 partidos disputados. Además, conquistó la Copa de España como broche de oro a una campaña magnífica, en la que formó una gran pareja exterior junto a Gonzalo Corbalán, reciente fichaje del Valencia Basket.

El islandés mantuvo su condición como uno de los organizadores más fiables de la categoría de plata, disputando 22,3 minutos de media en una plantilla muy profunda. Firmó promedios de 10,3 puntos, 2,9 rebotes y cuatro asistencias por partido, destacando especialmente su 41,7 % de acierto desde la línea de tres.

¿Cómo juega Jon Axel Gudmundsson?

El islandés destaca por ser un base alto, cercano a los dos metros de estatura. Una característica que aprovecha con un estilo de juego físico y en la que una de sus mayores fortalezas, sorprendentemente para su posición, es el rebote, lo que le permite iniciar transiciones con el balón en las manos, una faceta en la que también sobresale gracias a su visión de juego. Aunque puede desempeñarse como escolta por su estatura, es un generador con una buena lectura del pick and roll y encuentra con facilidad a sus compañeros. No es un base explosivo, sino más bien cerebral, capaz de interpretar cuándo acelerar y cuándo pausar el juego de su equipo.

En ataque no abusa del lanzamiento exterior, una faceta en la que ha alternado temporadas muy buenas con otras más discretas. En algunos cursos ha superado el 40 % de acierto, consolidándose como un tirador fiable, aunque llega de una campaña en la que su 27,5 % desde el triple penalizó al equipo burgalés en varios tramos de la temporada. En cuanto a los tiros libres, uno de los grandes debes del conjunto isleño en las últimas campañas, sus porcentajes rondan el 70 % a lo largo de su trayectoria.

Es un jugador que destaca por ser muy sólido en el bloqueo directo, con buena visión de juego, lo que le permite siempre poner la pelota donde es necesario en cada momento, defensivamente es muy bueno, aguanta gracias a su físico a prácticamente cualquier exterior al ser un base alto y es un gran finalizador, con tendencia a ser muy vertical, y le gusta penetrar a canasta.

Una dupla top para la Primera FEB

El islandés compartirá la dirección de juego con Carlos Alocén, que, después de vivir en primera persona el traumático descenso de la entidad claretiana, ha decidido confiar en el proyecto y mantenerse como uno de los pilares del nuevo ciclo del club. Ya lo comentaba el nuevo director deportivo del Granca, Francesc Solana, durante su presentación: para aquellos jugadores que han descendido con el equipo, lograr el ascenso de vuelta resulta especialmente gratificante.

Juntos formarán una pareja muy completa para una posición que supone la extensión del entrenador sobre la cancha. Carlos Alocén aportará al Gran Canaria de Savignani la magia, esa capacidad de encontrar pases donde parece que no los hay y de conseguir que la afición se levante del asiento para aplaudir. Gudmundsson, por su parte, ofrecerá orden, equilibrio y solidez en la dirección. Uno representa la explosividad; el otro, la pausa.

Ambos son bases de gran estatura, superando con solvencia el 1,90, una característica que puede otorgar ventajas defensivas al conjunto amarillo en su nueva aventura en Primera FEB. De momento, arrancar la temporada con una dupla de este nivel en la dirección de juego supone un auténtico lujo para la categoría, a la espera de conocer si llegará un tercer base para completar la rotación desde una plaza de cupo. En ese escenario, nombres como Christian Díaz, Javi López u Óscar Alvarado encajarían en el perfil que busca el club.

Explosión con Islandia

La más reciente carta de presentación del base fue su exhibición en las Ventanas FIBA ante Gran Bretaña donde clasificó a su combinado nacional para la próxima fase después de 25 puntos, 8 rebotes, 4 recuperaciones y 29 valoración. Una actuación que el Granca ya aprovechó para sembrar pistas de una incorporación que era ya un secreto a voces: “No es malo el chico, no…”, comentaba el club claretiano en su cuenta de X.