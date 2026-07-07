CaixaBank respalda un año más los programas de verano del CB Gran Canaria

CaixaBank mantiene un año más su compromiso con la programación de verano del Club Baloncesto Gran Canaria, que destaca por una oferta variada e inclusiva diseñada para seguir fomentando el talento y la práctica deportiva entre los más jóvenes. En el marco de este apoyo, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, el director de cantera del Club Baloncesto Gran Canaria, Juanmi Morales, y el director comercial y de marketing del Club Baloncesto Gran Canaria, Paris García, visitaron las instalaciones del Colegio Claret de Tamaraceite para conocer de primera mano el desarrollo de las actividades estivales que impulsa el club claretiano y compartir una jornada con los participantes.

La entidad financiera vuelve a respaldar así una programación consolidada que combina formación deportiva y convivencia, ofreciendo experiencias adaptadas a distintas edades y niveles. Entre las actividades destaca el 45º Campus de Verano CaixaBank, que se desarrolla durante cinco semanas en las instalaciones del Colegio Claret de Tamaraceite y que está considerado el campus de baloncesto más longevo de España. La iniciativa combina la práctica deportiva con actividades de convivencia, ocio y formación, consolidándose como una de las citas estivales de referencia.

Nueva edicoón de la CBGC Summer Academy

Asimismo, el club celebra una nueva edición de la CBGC Summer Academy, una propuesta orientada a jugadores y jugadoras que desean profundizar en su formación deportiva a través de un programa de tecnificación y entrenamiento de alto nivel, que también cuenta con el apoyo de la entidad financiera. Durante una semana, los participantes tienen la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva inspirada en la rutina del baloncesto profesional, con sesiones dirigidas por técnicos especializados y desarrolladas en el entorno del Gran Canaria Arena.

CaixaBank continúa siendo uno de los principales aliados del Club Baloncesto Gran Canaria y un apoyo fundamental para la cantera, acompañando el desarrollo de los jóvenes jugadores y jugadoras desde las etapas de iniciación hasta las categorías de formación más avanzadas.