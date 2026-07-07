Urbaniak regresa al CB Gran Canaria tras su cesión en Polonia para formar pareja en el 'cuatro' con Pelos

Dos pájaros en uno. El regreso de Jakub Urbaniak tras su cesión en el Slask Wroclaw polaco la pasada temporada, le convierte en una pieza importante en el nuevo Granca de Bruno Savignani. Por un lado, por su condición de cupo, ya que el canterano es de momento junto a Carlos Alocén y Miquel Salvó, que no podrá empezar la temporada por su lesión, el tercer cupo confirmado por el equipo, y todavía faltaría como mínimo un cuarto para cumplir con la norma. La ausencia provisional del alero catalán podría cubrirse eventualmente con la presencia de algún canterano del filial o apostar por fichar a otro jugador con esa condición para tener a otra pieza disponible. Subestimar la competición es algo que ya pagó con creces el club el curso pasado con su debut en la Basketball Champions League y su necesidad de contar con cinco cupos.

La necesidad de un tercer base y que pueda ser un cupo puede ser una solución que aporte esa dosis de canariedad que se demanda por gran parte de la afición en el primer equipo. Christian Díaz u Óscar Alvarado, ambos actualmente sin equipo, podrían cumplir con todos los requisitos necesarios, aunque de momento no se han producido contactos entre las partes para llegar a un acuerdo. Veteranía y una consolidada experiencia en la categoría son el principal aporte de ambos, que además conocen la casa por dentro y sienten el escudo del Granca.

Una 'mili' bien aprovechada

En el caso de Urbaniak, su paso por el Slask Wroclaw ha sido productivo, promediando en la competición doméstica unos nada desdeñables 9.4 puntos y seis rebotes por partido. Su rol principal en el equipo fue aprovechado por el canterano en la Eurocup donde promedió 8.1 créditos de valoración, aportando 7.7 puntos y 4.7 rebotes.

Su fama de poco trabajador y la falta de confianza de Jaka Lakovic le condenaron a tener que hacer la mili en su Polonia natal, pero sus condiciones innatas y el ser un cupo que puede marcar diferencias en la categoría le dan una nueva oportunidad para reivindicarse en el nuevo Granca de Savignani esta temporada.

La situación de Brussino complica la llegada de Cremo

La negativa del CB Canarias a realizar un desembolso importante para sacar a Nico Brussino de Gran Canaria para reencontrarle con Jaka Lakovic en la isla vecina, complica el fichaje de Joe Cremo por el Granca, lo que podría llevar al tirador norteamericano a buscar un nuevo destino, dado que en caso de que el argentino decida quedarse en el equipo, Savignani ya tendría a su tirador de garantías en el equipo.

La web Encestando sitúa a Cremo en la órbita del Movistar Estudiantes, al que Francesc Solana le ha levantado alguno de los fichajes que tenía avanzados. El overbooking de exteriores en los claretianos podría ser el detonante de la no llegada final del norteamericano a la Isla, reforzando con ello a un rival directo por el ascenso.

Karel Guzmán, en la recámara

La dirección deportiva claretiana se guarda las espaldas ante una posible salida finalmente de Brussino y una posible pérdida de toda opción sobre Cremo, con el alero cubano del Cluj Napoca, Karel Guzmán, que podría convertirse en el sustituto del argentino en caso de que fuera necesario.

Todo apunta a que prácticamente toda la plantilla del nuevo Granca estaría ya cerrada, con los dos bases principales ya anunciados -Carlos Alocén y Jon Axel Gudmundsson-, los dos escoltas pendientes de ser anunciados -Marques Townes y Joaquín Rodríguez-; los aleros pendientes de la decisión de Nico Brussino, con Miquel Salvó ya confirmado; con dos ala-pívots asegurados como son Pierre Pelos y Jakub Urbaniak y finalmente a la espera de la confirmación de Luke Fischer y la decisión de Kur Kuath de seguir en el equipo o buscar una salida.

Recapitulando, a Francesc Solana le faltaría firmar como mínimo a un cupo más, y terminar de cerrar el tres y el cinco, dependiendo de la decisión final de Brussino y Kuath.