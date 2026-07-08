Oficial: Luke Fischer retorna al CB Gran Canaria y se reencuentra con Bruno Savignani

Reencuentro esperado. El Granca oficializa el regreso de Luke Fischer (31 años y 2,11 metros), natural de Wisconsin (Estados Unidos), aunque con pasaporte armenio, lo que le permite no ocupar plaza de extracomunitario. El pívot será amarillo durante las dos próximas temporadas.

El jugador regresa a una Isla en la que dejó una buena imagen en su primera etapa de amarillos, con luces en ataque, aunque con alguna que otra sombra en defensa. Sin embargo, su regreso tiene que ver mucho con la presencia del nuevo inquilino del banquillo claretiano, Bruno Savignani, quien coincidió con él en el San Pablo Burgos, donde juntos lograron el ascenso a la ACB en la temporada 2024-25.

Experiencia en la categoría de plata

Su conocimiento y experiencia con los burgaleses en la categoría de plata es otro de los motivos que apuntan a un acierto total de Francesc Solana en su apuesta por traer de vuelta a un jugador que ya sabe lo que es lucir la elástica amarilla y defender el escudo del Granca.

Tras poner punto y final a su primera etapa en Gran Canaria (2017-19), probó fortuna en el Würzburg alemán y en el Nancy francés antes de aceptar la oferta burgalesa. Tres temporadas en Burgos le sirvieron para ganarse el cariño y el respeto de una afición siempre exigente.

Identificación total con el estilo de Savignani

Savignani gana para su causa a un jugador que se siente cómodo jugando de espaldas al aro, donde es capaz de sacar partido a sus ganchos con las dos manos. Se caracteriza por ser un jugador disciplinado y que suele acatar a rajatabla el guion que le presenta su entrenador.

Los problemas físicos intermitentes le han lastrado su rendimiento en la élite y necesita mejorar en las labores defensivas y a la hora de cerrar el rebote.

Poco que ver con el jugador que era en su primera etapa

Desde su primera etapa en la Isla a la actual ha llovido bastante, sobre todo teniendo en cuenta que Fischer llegó siendo un novato, recién salido de la NCAA y tuvo que adaptarse al baloncesto FIBA, además de sufrir una lesión que le lastró su rendimiento. Aquel novato ha dejado paso a un jugador más maduro y competitivo, sobre todo en una Primera FEB donde ha logrado ser diferencial. Ha pasado de ser un jugador que dependía de las asistencias del base tras el pick and roll a ser capaz de generar tiros desde la media distancia y de aumentar su fiabilidad en sus visitas a la línea de castigo, hasta casi un 67% de acierto.

Su relación personal con Savignani ha sido vital para su no continuidad en Burgos y su decisión de bajar un escalón competitivo para regresar al Granca junto al entrenador que mayor rendimiento le ha sacado en su carrera profesional.