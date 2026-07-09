Brussino y Kuath manifiestan al CB Gran Canaria que no quieren jugar en la Primera FEB y buscan una salida

Nico Brussino y Kur Kuath tienen un pie y medio fuera del proyecto del CB Gran Canaria. En una época de muchos cambios en la entidad claretiana tras consumarse su descenso a la Primera FEB, y pese a lograr retener a nombres de peso en la ACB como Pierre Pelos, Carlos Alocén y Miquel Salvó para el nuevo proyecto en la categoría de plata con el objetivo irrenunciable del ascenso, otros jugadores con contrato en vigor como el argentino y el sursudanés ya han manifestado al club su voluntad irrevocable de abandonar la nave amarilla ante su negativa a jugar en la segunda categoría.

A raíz de la rueda de prensa de presentación de Francesc Solana como nuevo director deportivo del club ya se podía sospechar por dónde podía pasar el futuro de ambos. En el caso del internacional argentino, el catalán explicó que había pedido unos días al club para decidirse mientras cumplía su compromiso con su selección en las ventanas FIBA. En cuanto al sursudanés, su continuidad se tornaba también compleja ante la existencia de algunas cláusulas en su contrato.

A pesar de sus deseos de salida, desde el CB Gran Canaria se muestran tajantes: ninguno de los dos abandonará la entidad sin dejar dinero en las arcas. Y si no aparece un equipo que pague las cantidades estipuladas en sus respectivos contratos, el club estaría dispuesto a negociar un acuerdo que considere satisfactorio, pues no pretenden contar en el plantel con jugadores que no muestren implicación con el proyecto.

Posible futuro como aurinegro

En cuanto a la situación de Nico Brussino, esta tiene varias aristas. En primer lugar, después de esos días de reflexión que pidió al equipo, el de Cañada de Gómez comunicaba al Granca su intención de salir porque no le atrae la idea de jugar en la categoría de plata del baloncesto español, y más tratándose de una pieza codiciada. Pero por motivos personales, el alero no quiere abandonar Canarias y su destino preferido está en la Isla vecina: La Laguna Tenerife.

En la entidad aurinegra se reencontraría, además, con uno de sus padres baloncestísticos, Jaka Lakovic. De la mano del esloveno, mostró su mejor versión en Gran Canaria, liderando a los amarillos hacia un título de Eurocup, un subcampeonato de la misma competición y varias clasificaciones para la Copa del Rey y el playoff. El hoy técnico del Canarias siempre confió en Brussino, que fue el jugador más utilizado durante su etapa al frente del banquillo claretiano.

Voluntad propia para salir

Pero el deseo del argentino de recalar en el club lagunero tiene un inconveniente importante. El club aurinegro no quiere hacerse cargo del pago de su cláusula de rescisión. Ante esta tesitura, el jugador negocia con el CB Gran Canaria una rebaja para abonarla de su propio bolsillo, condición indispensable que le pone el Canarias. Según medios aragoneses. un equipo que sí estaría dispuesto a asumir el pago por su libertad, y donde también jugó el argentino, es el Casademont Zaragoza, aunque por el momento el alero no contempla esa posibilidad.

La salida de Brussino obliga al Granca a acudir al mercado para cubrir el hueco en la posición de tres. Se valoran varios nombres, entre ellos el de Karel Guzmán, alero cubano con el que el club aún no ha iniciado negociaciones, y Joe Cremo, que gusta por su experiencia en equipos punteros de Primera FEB y cuya opción sigue abierta pese al interés del Movistar Estudiantes debido al nuevo giro en la situación del latinoamericano en la entidad claretiana.

Mala experiencia en la Isla

Por lo que respecta a Kur Kuath, en su caso el conjunto amarillo tenía más esperanzas de retenerlo que a Brussino para esta nueva aventura, por la experiencia del pívot en la división de plata, donde lideró al Lleida hacia el ascenso y fue, incluso, el MVP de la Final a Cuatro. Parecía el escenario ideal para recuperar a un jugador que pasó desapercibido la temporada pasada. Sin embargo, el internacional con Sudán del Sur no quiere jugar en la segunda categoría española.

El sursudanés firmó una temporada muy alejada de las expectativas puestas tras en su fichaje durante su primer año en la Isla. Nunca llegó a adaptarse al sistema de Jaka Lakovic y su protagonismo no aumentó con el cambio de entrenador, sino que disminuyó aún más por la cantidad de extracomunitarios en la plantilla. Tras el fichaje de Brandon Jefferson para reforzar la posición de base y el nivel superlativo de Isaiah Wong, Kuath quedaba descartado, viéndose relegado al ostracismo en el agónico final de campaña del equipo.

El CB Gran Canaria busca un club que pague la cláusula de salida del interior, aunque por el momento nadie ha mostrado un interés firme. En cualquier caso, los amarillos tampoco descartan la posibilidad de negociar una rebaja en su precio de salida.