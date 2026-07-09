CB GRAN CANARIA
El CB Gran Canaria retrasa su campaña de abonados hasta finales de agosto
La entidad claretiana considera que sus fieles merecen conocer la plantilla y el rumbo del club antes de lanzar la propuesta de renovación de asientos
El CB Gran Canaria ha dado a conocer nuevos detalles sobre una campaña de abonados que va a estar marcada por el descenso a Primera FEB. Ante un escenario de incertidumbre y con la planificación deportiva todavía en marcha, la entidad ha decidido retrasar el inicio de las renovaciones hasta finales de agosto.
El cambio de categoría y el retraso en la confección de plantilla, provocado por un anuncio tardío de la incorporación de Francesc Solana como nuevo director deportivo por asuntos personales, han llevado al club a adoptar esta medida.
La intención es que los fieles puedan decidir con más información sobre el nuevo proyecto antes de renovar su compromiso con la nave amarilla que comanda Bruno Savignanid desde el banquillo, y no desde la fe ciega.
Transparencia en redes sociales
La transparencia debe marcar esta nueva etapa. Por ello, el Gran Canaria ha preferido aplazar la presentación de la campaña, cuyos detalles sobre precios y novedades se conocerán más adelante. Como consecuencia, los periodos de renovación y de nuevos abonados coincidirán en el tiempo, una situación inédita en la historia reciente del club.
La entidad confirmó en su nota oficial que "la campaña de renovación de abonos se unirá en el tiempo con la campaña de nuevos abonados, respondiendo este hecho a esta situación excepcional que vivimos". El anuncio generó dudas entre parte de la afición sobre si se respetaría la prioridad de los actuales abonados.
El CB Gran Canaria aclaró posteriormente esa cuestión a través de su cuenta de X: "La campaña de renovación respetará los asientos de los abonados y su tiempo preferencial para la mejora de asientos, si así lo desean. La campaña de nuevos comenzará una vez finalizadas las mejoras de asiento".
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