Regresa la CBGC Summer Academy

El evento de tecnificación internacional del CB Gran Canaria regresa este mes. Desde mañana hasta el próximo jueves, en el Arena, la entidad amarilla trabajará en la mejora y el desarrollo de jugadores y jugadoras de entre 12 y 18 años.

Ya son tres las ediciones celebradas de una iniciativa que está dando frutos al club claretiano. El objetivo del campus es que los participantes vivan durante una semana la rutina de un jugador de baloncesto profesional, con entrenamientos destinados a potenciar tanto el aspecto técnico como el físico.

Se trata de un evento que abre las puertas a futuros profesionales procedentes no solo de Gran Canaria, sino también de otros países. En las ediciones anteriores han participado jóvenes de Italia, Estonia, Argentina o Senegal, entre otros.

Además, es una cita a la que suele acudir gente de renombre vinculada al CB Gran Canaria. En 2025 contó con la presencia de Carlos Alocén, Eulis Báez y Jorge Racca. Unos atractivos que buscan reforzar la moraleja de esta iniciativa: hacer que los participantes se sientan como auténticos jugadores de élite.