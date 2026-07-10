Oficial: Marques Townes, un ‘killer’ nómada para el CB Gran Canaria

Nuevo chico en la oficina para el CB Gran Canaria en su aventura en la categoría de plata del baloncesto español. Marques Townes (Norteamericano con pasaporte dominicano, 30 años y 1,93 metros) liderará la ofensiva claretiana la próxima temporada. Llega procedente del Alimerka Oviedo, una de las revelaciones del último curso y semifinalista de la Final a Cuatro de la Primera FEB.

Su temporada 2025-26 en Asturias le consolidó como uno de los jugadores más atractivos y cotizados de la categoría. Con unos promedios de 16,2 puntos, 5,1 rebotes y 4,3 asistencias por partido, Townes demostró ser mucho más que un anotador: es un jugador capaz de aportar en todas las facetas del juego. Su rendimiento despertó el interés de varios clubs y, pese a recibir una importante oferta de renovación del Oviedo, también llamó la atención de un Movistar Estudiantes al que el Granca terminó adelantándose al ofrecerle un proyecto más atractivo y potente en lo económico.

Experiencia en 11 ligas

La carrera del nuevo fichaje de la entidad claretiana ha transcurrido por 10 países y 11 ligas diferentes. Tras cuatro temporadas en la NCAA defendiendo los colores de los Fairleigh Dickinson Knights y los Loyola Ramblers, Townes dio el salto a la Liga Endesa en 2019 de la mano del UCAM Murcia, donde vivió su primera experiencia como profesional. Su etapa a las órdenes de Sito Alonso no fue especialmente brillante, con promedios de 6,1 puntos, 1,7 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro. La temporada siguiente abandonó el conjunto murciano a mitad de curso para poner rumbo al Kalev/Cramo estonio.

Entre 2021 y 2025, el escolta estadounidense con pasaporte dominicano pasó por siete equipos diferentes en Lituania, Francia, Hungría, Alemania, la República Checa, Grecia y Kosovo. Pese a esa inestabilidad, mantuvo buenos registros estadísticos, destacando especialmente su etapa en el Opava checo, donde firmó medias de 16,2 puntos, 4,1 rebotes y 4,9 asistencias. Fue el pasado verano, con su llegada al Oviedo, cuando logró asentarse por primera vez en un proyecto, disputando más de 30 encuentros en una misma temporada, algo inédito en su carrera profesional.

Sin embargo, ese constante cambio de equipos no responde a un perfil problemático. Su recorrido se explica, en gran medida, por su condición de jugador muy cotizado para contratos de corta duración y por la inestabilidad económica que atraviesan algunas de las ligas en las que ha competido.

El 'Che' García y la absoluta dominicana

El jugador nacido en Nueva Jersey posee la nacionalidad dominicana y disputó con la selección los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En aquel torneo coincidió con el exentrenador del Gran Canaria Néstor Che García, que afrontaba su primera experiencia al frente del combinado quisqueyano y apostó por Townes para su convocatoria.

República Dominicana finalizó en la cuarta posición tras caer en semifinales frente a Puerto Rico. Posteriormente perdió el partido por el tercer puesto ante Estados Unidos, que, como es habitual en competiciones que no son ni el Mundial ni los Juegos Olímpicos, acudió sin sus principales estrellas.

¿Cómo juega?

Townes destaca por su polivalencia en el perímetro. Aunque su posición natural es la de escolta, también puede actuar como base. Aprovecha su potencia física para generar ventajas, posee una buena lectura del juego ofensivo y es capaz de sumar tanto desde la anotación como creando oportunidades para sus compañeros. Su principal margen de mejora está en el lanzamiento exterior. A lo largo de su trayectoria ha rondado un discreto 30 % de acierto desde la línea de tres puntos.

En defensa también ofrece un rendimiento notable. Es un defensor versátil, capaz de emparejarse con bases rápidos, escoltas o incluso aleros de mayor envergadura sin perder la posición, una cualidad que proporciona una gran flexibilidad táctica para ejecutar cambios automáticos.

Durante su etapa universitaria en Loyola se dio a conocer como un jugador fiable en los finales igualados. De hecho, firmó varios tiros sobre la bocina que permitieron a su equipo alcanzar la Final a Cuatro de la NCAA.