CB GRAN CANARIA
Se cierra la puerta del CB Canarias a Nico Brussino y busca vías alternativas para abandonar el CB Gran Canaria
El Zaragoza y el Unicaja, interesados en el alero argentino quien también cuenta con pretendientes en Turquía
La puerta del CB Canarias se ha cerrado para Nico Brussino. El CB Gran Canaria, con Francesc Solana a los manos, no dará la carta de libertad al argentino, aunque su postura siempre ha sido dialogante y tampoco quiere obligar a un jugador a disgusto a quedarse en el proyecto y más cuando se trata del jugador amarillo con el contrato más alto de los que quedan en el equipo.
La postura aurinegra de no abonar ningún tipo de compensación por liberar al jugador, con contrato en vigor y recientemente renovado antes del descenso de categoría, sumada a la negativa a realizar un intercambio de jugadores entre ambas entidades vecinas, ha imposibilitado el acuerdo.
El jugador y la entidad aurinegra buscan alternativas
Además, el jugador, a pesar de que por intereses personales quería seguir viviendo en el Archipiélago, tampoco está por la labor de cargar él con el pago de su libertad, por lo que ambas partes ya se encuentran buscando otras alternativas de cara a la próxima temporada.
En el caso de La Laguna Tenerife, está sondeando el mercado en busca de un alero que cumpla con las necesidades de su nuevo técnico, Jaka Lakovic; mientras que en el caso de Nico Brussino, al fuerte interés del Casademont Zaragoza por reunirle en la capital maña con Caleb Homesley, se apunta al interés de un Unicaja, en pleno proceso de reconstrucción a las órdenes de Txus Vidorreta, aunque en ambos casos, las negociaciones se están llevando entre los agentes del jugador y las direcciones deportivas de los equipos interesados, ya que la postura del Granca ya la conocen: la salida del argentino pasa por pagar su cláusula de salida o llegar a un acuerdo económico satisfactorio para desprenderse de un jugador diferencial.
La vía otomana
La tercera vía con la que cuenta el exterior argentino es la de abandonar España para aceptar una de las propuestas que tiene desde Turquía, en las que el dinero no sería un problema, ni para abonar la cláusula, ni para que Nico siga manteniendo un salario alto.
Buscando la guinda del proyecto
En cuanto al Granca, sigue buscando cerrar la incorporación del cuarto cupo y la de un pívot intimidante y diferencial para la categoría, que pueda formar pareja con el recién anunciado Luke Fischer. Mientras que la opción de Joe Cremo como especialista francotirador sigue ganando enteros, a pesar de la gran oferta del Movistar Estudiantes, motivo por el que los estudiantiles cerraron ya el fichaje de Jordan Walker.
En el caso de los claretianos, a la relación del jugador con el técnico amarillo Bruno Savignani, se suma la capacidad económica de un Granca, con el presupuesto más alto de la historia de la Primera FEB. Su condición de extracomunitario no sería un problema para los grancanarios que actualmente tienen las dos plazas libres ante la inminente salida de Kur Kuath.
Con Jón Axel Gudmundssen, Luke Fisher y Marques Townes ya anunciados como las tres primeras incorporaciones del nuevo proyecto, la cuarta pieza del tablero llegará probablemente el próximo lunes.
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