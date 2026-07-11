Nico Brussino y su historia de amor con el CB Gran Canaria llega a su fin

A falta de confirmación oficial de su traspaso a tierras mañas, Nico Brussino pone fin a una etapa en el CB Gran Canaria marcada por ser una auténtica montaña rusa: un título de Eurocup, varias clasificaciones para la Copa del Rey y los playoffs, además de un descenso de categoría. Seis temporadas en las que, especialmente de la mano de Jaka Lakovic, el de Cañada de Gómez mostró el mejor nivel de su carrera profesional.

Brussino aterrizó en Gran Canaria por segunda vez en su carrera en el verano de 2021 como petición expresa de Porfi Fisac, quien ya había sacado una gran versión del argentino durante su etapa en el Zaragoza. El alero ya había vestido la camiseta amarilla en la temporada 2017-18, cuando llegó procedente de la NBA. Sin embargo, bajo las órdenes de Luis Casimiro nunca terminó de encontrar su sitio.

Regreso a la Isla

Tras un paso irregular por la Isla vecina, el internacional albiceleste recuperó su mejor cara en Zaragoza, consolidándose como uno de los aleros más fiables de la Liga Endesa. Cuatro años después regresó al Granca con la vitola de estrella en un verano en el que el club también incorporó a jugadores como Miquel Salvó, hoy capitán del equipo, Dylan Ennis y Artem Pustovyi.

Aquella temporada 2021-22 estuvo marcada por la irregularidad. El equipo quedó fuera de la Copa del Rey, alcanzó los playoffs de la Liga Endesa y firmó una discreta participación en la Eurocup, donde cayó en cuartos de final frente a un Morabanc Andorra que acabaría descendiendo de categoría. En lo individual, Brussino tampoco alcanzó el rendimiento mostrado en Zaragoza y sus números quedaron por debajo de los registrados en tierras aragonesas.

Explosión con Lakovic

El panorama cambió por completo con la llegada de Jaka Lakovic al banquillo isleño. El técnico esloveno construyó el proyecto alrededor de un Nico Brussino que, junto a Andrew Albicy, fue el jugador más utilizado durante las tres temporadas y media que compartieron. Junto a AJ Slaughter y John Shurna, formó el núcleo de un equipo que no tardó en asentarse en la zona noble de la competición.

La temporada 2022-23 fue la mejor de la carrera de Nico Brussino y supuso su explosión definitiva como una de las grandes estrellas de la Liga Endesa. Promedió 11,4 puntos, 4,6 rebotes y 14 créditos de valoración. Además, firmó la mejor actuación de su trayectoria ante uno de los equipos de moda de aquel curso, el Unicaja de Málaga, campeón de la Copa del Rey. El argentino destrozó al conjunto malagueño con 35 puntos y 49 de valoración, una exhibición que, unida a otras actuaciones sobresalientes, le permitió ser reconocido como el Mejor Jugador Latinoamericano de la ACB. La guinda llegó con la conquista de la Eurocup, el primer título continental de la historia del Gran Canaria.

Sus prestaciones se mantuvieron a un gran nivel durante las dos temporadas siguientes, en las que dejó conexiones que permanecerán en el recuerdo de la afición junto a jugadores como Ethan Happ y Caleb Homesley, con quien volverá a coincidir ahora en Zaragoza. Aquellos años también estuvieron marcados por los constantes rumores sobre su futuro. Varios clubes de Euroliga, entre ellos Valencia Basket y Baskonia, siguieron de cerca al argentino. Sin embargo, el Gran Canaria siempre se remitió a una cláusula de rescisión que rondaba los 300.000 euros y, pese a convertirse en uno de los culebrones habituales de cada verano, Brussino continuó defendiendo la camiseta amarilla.

Un borrón en su expediente

Después de varias campañas siendo el jugador más determinante del conjunto claretiano, la nota negativa de su trayectoria llegó en la última temporada. La irregularidad en su rendimiento coincidió con el desplome colectivo de un equipo que fue perdiendo competitividad a medida que avanzaba el curso. Todo terminó de la peor manera posible: con el descenso de categoría. Brussino fue uno de los jugadores señalados por una campaña que puso fin a más de tres décadas consecutivas del Gran Canaria en la ACB. Aun así, si el conjunto amarillo llegó con opciones de permanencia hasta la última jornada fue, en buena medida, gracias al nivel ofrecido por el argentino, junto a Wong y Metu, quienes sostuvieron la producción ofensiva de un equipo al que le costó durante toda la temporada encontrar el camino hacia el aro.

Durante sus seis temporadas como jugador del Gran Canaria, a Nico Brussino se le ha criticado en numerosas ocasiones por su irregularidad y por desaparecer en algunos momentos importantes. Sin embargo, sus registros e hitos como claretiano hablan por sí solos. Más allá de la conquista de la EuroCup en 2023 y de sus reconocimientos individuales, el alero cierra su etapa en la entidad amarilla como el cuarto jugador con mayor valoración de la historia del club, el sexto máximo anotador, el séptimo máximo asistente y el tercer máximo triplista.