La delgada línea que une al campeón de la NBA, Karl-Anthony Towns, con el fichaje del CB Gran Canaria, Marques Townes

Al ganador del anillo de la NBA, Karl-Anthony Towns y al último fichaje del Granca, Marques Townes, no solo les une un apellido prácticamente idéntico, sino también una amistad que se remonta a muchos años atrás. El nuevo nuevo jugador claretiano conoció al interior dominicano de los New York Knicks durante su etapa en el St. Joseph High School, en Nueva Jersey. Juntos compartieron dos temporadas, se graduaron en 2014 y conquistaron varios títulos estatales.

Aquella amistad no quedó en unos simples años de instituto, sino que se ha mantenido con el paso del tiempo. Un ejemplo llegó en 2018, cuando el exjugador del Oviedo militaba en la NCAA con la Universidad de Loyola. Tras clasificarse para la Final a Cuatro del torneo universitario, Karl-Anthony Towns le hizo una videollamada para felicitarle. Durante la conversación, el entonces pívot de los Minnesota Timberwolves le pidió su camiseta. En una entrevista concedida a medios estadounidenses, Townes recordó aquel momento: "Me dijo que quería usar mi camiseta y yo le pregunté: ¿Cómo se supone que voy a hacérsela llegar?'".

Townes no se olvida de sus días en St. Joseph

A día de hoy, Marques sigue recordando con cariño aquella etapa en el instituto, que para muchos suele acabar siendo una de las mejores de su vida. En su cuenta de X, el nuevo referente ofensivo del CB Gran Canaria suele publicar mensajes sobre su viejo amigo y los hitos que va alcanzando. El más reciente fue el título de la NBA, que celebró con el siguiente mensaje: "Felicitaciones a mi hermano, amigo, familia, Karl-Anthony Towns, por ganar el campeonato de la NBA. Solo puedo imaginar lo orgullosa que estaría tu madre. 14 años pasaron demasiado rápido. ¡Súper feliz por ti! Ahora es hora de conseguir otro".

Sin embargo, pese a que ambos han sido internacionales absolutos con la selección de República Dominicana, nunca han coincidido en un gran torneo. La única convocatoria de Marquese Townes para una gran competición llegó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, una cita en la que Karl-Anthony Towns decidió no participar. El gran regreso del pívot a la selección se produjo en el Mundial de 2023, donde el hoy jugador del Granca no entró en la convocatoria del seleccionador Néstor Che García.

Más de un vínculo con el Granca

El pívot de los Knicks ha mantenido una relación con el CB Gran Canaria mayor de la que podría parecer. El vigente campeón de la NBA ha compartido vestuario con varios exjugadores y entrenadores de la entidad amarilla. La mayor leyenda claretiana con la que coincidió fue Eulis Báez, entrenador asistente del primer equipo amarillo, quien le dio la bienvenida a la selección dominicana en 2012 durante un amistoso frente a Estados Unidos, encuentro de preparación del Dream Team para los Juegos Olímpicos de Londres. Además, en el Mundial de 2023 estuvo dirigido por Néstor Che García, último entrenador del Gran Canaria en la ACB.

Actualmente forma una de las mejores parejas del baloncesto dominicano junto a Jean Montero, estrella de la Euroliga y reciente fichaje del Olympiacos. El base pasó por la cantera del Gran Canaria entre 2019 y 2021 e incluso llegó a debutar con el primer equipo. Sin embargo, una serie de desavenencias con Porfi Fisac marcaron su salida del club y terminaron alejándose definitivamente de la entidad amarilla.