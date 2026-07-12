Oficial: Joaquín Rodríguez, energía y polivalencia para el nuevo CB Gran Canaria

Bruno Savignani ya cuenta con su cuarto fichaje oficializado por el CB Gran Canaria. A las incorporaciones de Jón Axel Gudmundsson, Luke Fischer y Marques Townes, se suma en esta ocasión la de Joaquín Rodríguez (Mercedes, Uruguay, 27 años y 1,94 metros). Otro viejo conocido para el nuevo técnico, Bruno Savignani, quien ya le dirigió en el Betis y logró sacar del charrúa la mejor versión de toda su trayectoria hasta la fecha.

Formado en la cantera de Remeros Mercedes, defendió los colores del Larre Borges y el Atlético Aguada, club este último con el que logró aportar su granito de arena para ganar la Liga uruguaya. Su evolución le llevó a dar el salto a la vecina Argentina en 2019, de la mano del Estudiantes Concordia y del Obras Sanitarias, equipo este último en el que se ganó la titularidad y obtuvo el liderato en el ranking de robos de la Liga Nacional de Básquet (LNB), como paso previo a su desembarco en España.

A pesar de contar con la nacionalidad española no cuenta como cupo al no pasar tres años en una cantera española durante la adolescencia. Sin embargo, al obtener en 2023 la nacionalidad española no ocupa plaza de extracomunitaria.

Primera experiencia en España

El Betis, candidato en la temporada 2023-24 al ascenso a la ACB, le convirtió en una de las referencias de la categoría de plata de la mano de Bruno Savignani, con quien promedió 14,2 puntos, 4,4 rebotes y 3,5 rebotes, para promediar 14,7 créditos de valoración por partido. Su relación con el técnico ítalo-brasileño marcó su carrera, llegando a declarar que con él "tuve un máster, porque estaba obsesionado en hacerme mejorar. Aprendí a jugar más táctico, sin pelota, y a defender".

Su gran temporada con los sevillanos le sirvió para debutar en la Liga Endesa y en la Eurocup de la mano del Casademont Zaragoza, pero su necesidad de contar con minutos de calidad para no ver estancada su progresión le llevó a aceptar una cesión en uno de los equipos candidatos a pelear por el ascenso, el Movistar Estudiantes. Con los colegiales disputó 17 partidos en los que promedió 10,9 créditos de valoración (11,5 puntos, 2,9 rebotes y 1,9 asistencias), ayudando al equipo a clasificarse para disputar la Final a Cuatro por el ascenso, siendo uno de los referentes de los de Magariños. Su gran aportación le convirtió en un objetivo prioritario del Estu en este verano, pero el proyecto amarillo y la presencia de Savignani en el banquillo, decantaron su voluntad por los amarillos.

En su retorno al Zaragoza tras la cesión, disputó 34 partidos, en los que promedió 8,3 puntos, 3,5 rebotes y 2,6 asistencias, cifras que el uruguayo mejoró en la Eurocup demostrando tener calidad para jugar en la élite.

Campeón de Uruguay por segunda vez, con Peñarol

Tras concluir su contrato con los maños, aceptó una oferta del Peñarol para reforzar al equipo en la final de la Liga Uruguaya, siendo importante en la consecución del título de campeón, en su segundo entorchado liguero en su país.

Joaquín Rodríguez se ha convertido en uno de los referentes de la selección absoluta de su país, Uruguay, con la que debutó en las eliminatorias mundialistas de 2018, en un duelo ante Estados Unidos en el que anotó 11 puntos en los 20 minutos que permaneció en cancha.

¿Cómo juega?

Rodríguez destaca por ser un exterior polivalente que aporta energía física y ritmo tanto en defensa como en ataque. Su físico le permite rendir a buen nivel en las tres posiciones exteriores (base, escolta y alero). Especialmente destaca por su capacidad para jugar el bloqueo directo como manejador del balón, tanto a la hora de generar ventajas para sus compañeros como finalizando las jugadas por sí mismo.

En defensa es un especialista de la anticipación y en el corte de las líneas de pase, lo que le convierte en una especie de ladrón de guante blanco. Además, corre tras el robo, ayuda en el rebote y puede elevar la energía colectiva del equipo.

En cuanto al ataque, es capaz de generar sus propios tiros de media y larga distancia. Su principal arma ofensiva es su capacidad para atacar espacios con velocidad, gracias a que cuenta con un primer paso potente y puede conducir el balón con las dos manos. A pesar de que no es un base al uso, puede jugar de uno porque es capaz de subir el balón, dirigir bloqueos directos, crear desde segunda ventaja, jugar sin balón y defender a ambos puestos exteriores.

Debe mejorar en el lanzamiento exterior. En el Betis llegó a promediar un acierto del 37,2% desde el 6,75, pero en su última etapa en el Zaragoza se redujo a un 29%. A pesar de eso es capaz de tener partidos en los que si le acompaña el acierto puede ser letal desde fuera del arco, teniendo su récord en siete de ocho triples anotados ante el GBC.