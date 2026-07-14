Salvó, Alocén y Pelos, del barro a ídolos de la afición del CB Gran Canaria

Noticias que invitan a la ilusión y a la idolatría. Después de oficializar la continuidad de Miquel Salvó, Carlos Alocén y Pierre Pelos, el CB Gran Canaria cuenta con tres jugadores capaces de darle al proyecto de Bruno Savignani las señas de identidad de la entidad claretiana.

Dos cupos de nivel ACB, como son el catalán y el maño, junto al ala-pívot francés, que fue una de las pocas noticias positivas del Granca en el año del descenso, se bajarán al barro para liderar el proyecto y devolver al Granca a la Liga Endesa. Aunque era un secreto a voces, el anuncio desató la euforia entre la marea amarilla y convirtió a los tres jugadores en ídolos para una afición necesitada de buenas noticias para afrontar con ilusión la temporada 2026-27.

Reencontrarse a sí mismo en la Primera FEB

Miquel Salvó fue renovado hasta 2028 justo después de sufrir una grave lesión al fracturarse el tendón rotuliano de su rodilla derecha el pasado mes de febrero. Incluso tras consumarse el descenso, el catalán siempre se tuvo en cuenta como una de las piezas sobre las que construir el nuevo proyecto, tanto por el contrato que tenía en vigor como por la dificultad de que otro club apostara por un jugador aún inmerso en una larga recuperación.

Su continuidad beneficia a todas las partes. El Gran Canaria mantiene a su capitán, un jugador que conoce la categoría tras abrirse camino durante varios años, antes de llegar a la élite. Además, su condición de cupo facilita la confección de la plantilla. Para Salvó, regresar jugando en la Primera FEB también puede ser el escenario ideal para recuperar ritmo y volver a su mejor nivel, sin la exigencia inmediata de la ACB.

Magia aragonesa para iluminar el camino de vuelta

Carlos Alocén, uno de los cupos más cotizados del mercado, ha decidido seguir en el Granca como muestra de agradecimiento al club que apostó por él cuando pocos lo hacían. Las lesiones han condicionado una carrera que prometía mucho más. Tras abandonar el Real Madrid y recuperar sensaciones en la Isla, una nueva rotura del ligamento cruzado, esta vez en la otra rodilla, volvió a frenar su progresión.

Regresó a comienzos de 2026 con un plan muy limitado de minutos que le impidió tener continuidad. Sin embargo, el club nunca dejó de confiar en él y el base zaragozano ha querido corresponder a ese respaldo. Está llamado a ser el director de orquesta de Bruno Savignani y una de las grandes estrellas de la Primera FEB.

De un preacuerdo con el Joventut, a héroe de la afición

El caso de Pierre Pelos fue el más sorprendente y, probablemente, el mayor golpe sobre la mesa de Francesc Solana. A diferencia de Salvó y Alocén, el francés llega tras firmar la mejor temporada de su carrera, con medias de 9,4 puntos, 5,1 rebotes y 12,7 créditos de valoración. Fue una de las pocas noticias positivas del Granca en el año del descenso y su compromiso nunca estuvo en duda.

Su gran rendimiento despertó el interés de varios equipos de la Liga Endesa. Incluso llegó a alcanzar un preacuerdo económico con el Joventut de Badalona. Sin embargo, el nuevo director deportivo logró convencerlo para cumplir su contrato y liderar este nuevo ciclo en la Isla.

Su continuidad, tan inesperada como celebrada, provocó un auténtico revuelo entre la afición claretiana, hasta el punto de que algunos seguidores llegaron a publicar montajes con Pelos y el dorsal 13 retirado en lo más alto del Gran Canaria Arena. Un reflejo del impacto que ha tenido una continuidad que invita a creer en regresar a la élite por la puerta grande.