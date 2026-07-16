Francesc Solana, director deportivo del CB Gran Canaria, sobre el fichaje de Christian Díaz: "Nos aporta experiencia, identidad y tranquilidad"

¿Cómo ha sido su recibimiento tanto por la gente de la Isla como por su nuevo club?

Sólo puedo dar las gracias, principalmente a Juanmi Morales, que ha sido mi gran mano derecha desde que llegué a la Isla, como por parte de toda la gente del club, que desde mi llegada me ha ayudado a pasar la última página, que es el duelo por una situación que no era esperada. Pienso que mi llegada ha permitido pasar esa página. Lo que ha pasado ya no se puede cambiar, hay que poner todas las capacidades y conocimientos de todos, sobre todo de ellos, que ya estaban dentro del club y que saben como funciona todo e intentar sumar cada uno en su parcela de responsabilidad, para que al final todo vaya bien. La ilusión que se ha generado ha sido muy importante y creo que le está llegando a los aficionados.

¿Qué club se ha encontrado? ¿Les ve conscientes ya de la categoría en la que van a competir este curso?

Todo el mundo ya es consciente de donde vamos a estar. Todos están trabajando ya centrados en la temporada 2026-27 y todo lo que ha pasado nadie podía esperarlo por la trayectoria de los últimos años, pero el deporte te lleva a estas situaciones y toca afrontar un reto exigente, en el que todos debemos de ir de la mano.

Han habido tres anuncios que han hecho una especial ilusión a la afición, como son los de la continuidad de Pelos, Alocén y Salvó. ¿Cómo les ha convencido para querer formar parte de este proyecto?

Cuando hablé con ellos no tenían información, no sabían lo que iba a pasar y estaban un poco a la expectativa. Las conversaciones que hemos tenido tanto Bruno Savignani como yo con ellos, les hemos intentado explicar lo que queríamos, lo que pretendíamos hacer, como les veíamos a ellos dentro de la estructura del equipo. Desde mi experiencia como jugador y posteriormente como director deportivo en Andorra, les intenté explicar lo que se generaba en un equipo con este objetivo del ascenso y que para ellos, que tenían este vínculo tan fuerte con el equipo, que lo pudieran vivir. Los tres tenían una buena predisposición desde el principio y eso nos ayudó. Su respuesta fue afirmativa y nos generó a todos una gran ilusión, porque su implicación es clave, están heridos por lo que pasó esta temporada y necesitan hacer un esfuerzo extra para coser esa herida y nos va a ayudar a ser mejores.

Nico Brussino estaba en su misma situación, tenía contrato, no tenía cláusula de salida y, sin embargo, no apostó por el proyecto. ¿Siempre tuvo claro que no quería quedarse en el Granca?

Es algo que le tienen que preguntar a Nico. Yo le expliqué lo mismo que a los otros jugadores con contrato y él bajo su mirada ha preferido salir e ir a un equipo de la ACB. Es comprensible, es un jugador profesional. Nosotros le ofrecimos que si subíamos le íbamos a respetar este año y se lo poníamos el año que viene. Él prefirió no aceptarlo y no hay ningún problema. Hay que respetarlo. El club ha ganado un traspaso y esto al final es baloncesto profesional y tenemos que tomar decisiones.

En el caso de Kuath, que sí que tiene cláusula y que parece que está buscando equipo para salir, ¿tuvo claro que no se quiere quedar esta temporada?

Él está enfadado por la experiencia y es difícil convencerle por esa razón. Miraremos las propuestas que tiene y llegaremos a un acuerdo con él.

Con el de Christian Díaz, son cinco los fichajes ya anunciados para esta temporada, ¿es quizás un equipo muy de autor a la medida de lo que desea Bruno Savignani, dado que la mayoría de ellos estuvieron a sus órdenes en el pasado?, ¿se busca con ello darle un rendimiento inmediato al equipo?

Fácil de empastar no es, hay que trabajar, pero esa es la idea inicial. Con Bruno trabajamos el perfil de los jugadores, sobre todo para trabajar los roles para encajar las piezas, evitar que ninguno se caiga y que todo funcione bien. Estamos buscando perfiles de jugadores que tengan polivalencia, que puedan jugar en varias posiciones y que acepten los roles que les va a dar Bruno. Suelen cambiar durante la temporada, porque todos los jugadores pasan momentos buenos y malos durante la temporada y eso hay que aceptarlo. Por eso buscamos jugadores con polivalencia, que puedan jugar en varias posiciones y que puedan hacer crecer al equipo.

Con la vuelta de Christian Díaz se cumple el deseo de la afición de volver a tener un grancanario en el primer equipo

Destacaría de su figura, además de ser grancanario, es que tiene una experiencia increíble en una categoría como esta, ha jugado más de 450 partidos, ha subido tres veces, sabe lo que se siente en la Isla y viene a dar su mayor rendimiento y experiencia como jugador, pero sobre todo, ha transmitir tranquilidad e identidad. Para nosotros será un fichaje importante. Es un jugador con calidad para romper partidos en los que estemos atascados, conoce la liga, a los árbitros y a los rivales.

Con Urbaniak y Christian Díaz tendrían actualmente los cuatro cupos, pero ¿se plantean fichar como mínimo uno más por la situación de la lesión de Miquel Salvó o tirarán de algún canterano para completar la convocatoria?

Con los servicios médicos contamos con un año de lesión en el caso de Salvó, si va bien será un poco antes, pero con él no tenemos que tener prisa, no debemos de contar con él de entrada y en principio será el jugador número 13. Debe ser el quinto cupo y tendremos que fichar a otro más.

¿Joe Creo será el siguiente anuncio?

No nos vamos a poner a negociar con jugadores que no quieren venir con nosotros, pero si quieren venir trabajaremos para llegar al mejor acuerdo posible. Esa ha sido nuestra postura en todas las negociaciones. A pesar del interés del Estudiantes él tiene claro que quiere venir, pero tiene que resolver varios temas personales y si los puede resolver, vendrá a nuestro equipo. Nos gustaría contar con él, porque es un jugador que el entrenador lo ha tenido en el Burgos, que le ha dado un rendimiento muy bueno y este año ha rendido muy bien en el Coruña y también ha ascendido. Es un jugador que nos tiene que dar mucho y la experiencia de vivir con esa exigencia nos tiene que ayudar.

¿Qué perfil se está buscando para la posición de cinco si finalmente Kuath no sigue en el proyecto?

Kuath podría tener que seguir si finalmente no encontrase un destino donde ir, que es algo que podría pasar. Necesitamos buscar un cinco que comparta posición tanto con Fischer como con la polivalencia de Pelos y Urbaniak.

¿Cuántos jugadores faltarían para completar la plantilla?

Un exterior y dos interiores, contando que Urbaniak siga. Porque si se va a la NCAA que podría ser, porque esa ventana no estaría todavía cerrada, tendríamos que fichar a tres interiores en caso de que se marchase. Y necesitaríamos en ese caso otro cupo más. Dependemos de esta situación, porque nos condiciona la búsqueda de los posibles exteriores que faltan.

¿La pretemporada está ya planificada en cuanto a los rivales a los que se enfrentarán? ¿Habrá morbo con un derbi ante el Canarias de Jaka Lakovic?

El 16 de agosto está prevista la llegada de los jugadores a la Isla y el 17 sería el primer amistoso. Tenemos previsto un partido de presentación la semana antes del inicio de la liga en Gran Canaria y estamos intentando cerrar un rival que casi seguro será de Primera FEB. Jugaremos algún derbi con el Canarias, pero será sin la presencia de público.