Oficial: Christian Díaz aporta canariedad al nuevo Granca de la resurrección

El CB Gran Canaria 2026-27 volverá a tener en su plantilla a un grancanario y no a uno cualquiera. Christian Díaz, el hijo pródigo de la cantera claretiana vuelve a casa para aportar canariedad, experiencia y completar una tripleta de bases de ensueño para el nuevo Granca de la resurrección, junto a Carlos Alocén y Jón Axel Gudmundsson.

A sus 34 años, el director de orquesta grancanario retorna a la Isla tras una larga travesía desde que abandonó la disciplina claretiana, que le llevó a defender los colores del Basket Navarra, Ourense, Peñas Huesca, Breogán, Granada, Estudiantes y finalmente el Melilla.

Plena predisposición

Desde el primer contacto por parte de Francesc Solana con el jugador, siempre marcó como prioridad su regreso a casa. Su experiencia en la categoría, sumado a su calidad que le ha llevado, junto a Fran Guerra, a ser los únicos dos grancanarios que han podido dejar su impronta en los últimos años en la ACB, le convierten en un valor vital para un nuevo proyecto que va aumentando la ilusión de la hinchada con cada nuevo anuncio que se produce.

Díaz es un base tradicional, con buen manejo de balón, con capacidad para ordenar los ataques, con una buena visión para encontrar a los compañeros liberados y con una buena inteligencia táctica. En cuanto a la defensa, se caracteriza por ser un gran competidor, buen defensor, amigo de presionar al rival y aporta energía al grupo cuando sale desde el banquillo y es bastante fiable en los tiros libres.