Santi Aldama valora el descenso de categoría de los claretianos: "El CB Gran Canaria está en buenas manos, pero no hay que relajarse"

Santi Aldama arranca una nueva etapa en su carrera después de ser traspasado de los Memphis Grizzlies —la franquicia que le drafteó y en la que disputó sus seis primeras temporadas en la NBA— para poner rumbo a los Dallas Mavericks de Cooper Flagg. De la mano de HiperDino, donde presentó una nueva marca de productos ecológicos de limpieza -Flopp-, el internacional español compareció por primera vez tras su fichaje por la franquicia texana. Además de abordar este nuevo reto, también tuvo unas palabras para valorar el descenso del CB Gran Canaria a Primera FEB, ante el que se mostró apenado, aunque confiado de cara al regreso claretiano.

“El descenso del Granca fue muy duro. No pude ver el partido del Zaragoza, pero sí seguí el minuto a minuto. Es una de esas cosas muy difíciles de asimilar, sobre todo por la manera en la que ocurren. El deporte a veces es así. Ahora solo toca agachar la cabeza, seguir trabajando y volver lo antes posible, que estoy seguro de que lo van a hacer. Vamos a tener un muy buen equipo y una afición que siempre va a muerte con el Granca. Toca remar juntos. No es fácil, pero volveremos más pronto que tarde al lugar que nos corresponde”, declaró el internacional con España.

Los claretianos tienen prácticamente perfilada su plantilla para afrontar el reto de la Primera FEB y Aldama valoró positivamente la planificación del club. A su juicio, la dirección deportiva tiene clara la hoja de ruta para competir en una categoría "muy exigente", sin perder la identidad del equipo. También destacó la continuidad de jugadores como Carlos Alocén y Miquel Salvó porque "conocen la Isla, conocen a la gente y saben lo que hay que hacer para ganar aquí", antes de concluir que "estamos en buenas manos, pero no hay que relajarse".

Nuevo capítulo en Dallas

En cuanto a su presente en la NBA, el pívot grancanario comentaba lo que supone para él dejar atrás a los Grizzlies y a sus compañeros tras cinco años en la franquicia: “Ha sido complicada la despedida de Memphis y de mis compañeros. Es verdad que el equipo cambió mucho, pero da tristeza porque compartes mucho tiempo con ellos y es duro cambiar de aires cuando estás tan a gusto en un sitio. Aún así, estoy contento porque ahora tienen un sistema nuevo que les vendrá bien. Además, estamos en la misma división y vamos a jugar contra ellos cuatro veces al año, así que no me van a echar tanto de menos”.

De cara a este nuevo capítulo de su vida, Santi Aldama valoró positivamente el traspaso a los Mavericks: “Tengo muchas ganas. La ciudad es increíble. Pude estar ahí un par de días después del traspaso, así que estoy muy ilusionado. Tenemos un equipo relativamente nuevo, con un nuevo entrenador y otra dirección técnica. Creo que es una buena oportunidad en un momento de mi carrera en el que puedo dar un paso al frente y jugar con compañeros que ya están consolidados y otros que vienen emergiendo. Vamos a ser un equipo divertido de ver, fresco, y tengo muchas ganas de empezar”.

De Larrea y el salto a un vestuario de estrellas

En Dallas coincidirá también con su compañero de selección Sergio de Larrea, a quien los Mavericks consiguieron tras varios movimientos en la noche del draft. El pucelano llega de disputar la Summer League justo después de firmar una temporada sobresaliente con el Valencia, y Aldama destacó lo exigente de ese tránsito y la calidad del base: su "nivel de lectura del juego" y su capacidad de adaptación le parecen extraordinarios y, pese a su juventud, considera que lo que ya ha logrado "no está al alcance de muchos".

En su nuevo equipo, el interior va a jugar con algunos de los jugadores más reconocidos de las últimas décadas en la mejor liga del mundo: “Compartir vestuario con jugadores como Kyrie Irving o Klay Thompson es increíble. He jugado con gente muy buena, pero nunca con un veterano tan establecido como Kyrie. Va a ser una oportunidad para aprender. Lógicamente, cuando juegas con alguien así sabes que el nivel no puede subir más y el grado de exigencia tampoco. A nivel personal me va a empujar muchísimo, pero poder aprender de alguien con ese nivel solo va a hacer que mi crecimiento se acelere, porque no solo llevan muchos años jugando, sino que saben lo que hay que hacer para ganar”.

Lugar idóneo para ganar un anillo

El futuro del exequipo de Luka Doncic pasa por su gran promesa, Cooper Flagg, vigente ganador del premio al Rookie del Año. Aldama no escondió las ganas que tiene de compartir pista con él: al jugar ambos en varias posiciones, tiene claro que se repartirán muchos minutos codo con codo. Del ala-pívot dijo que, pese a su juventud, ya pisa fuerte en la liga y apunta maneras de sobra, algo que corrobora su reciente premio al mejor novato del año. Para el canario, esa combinación de savia nueva y oficio veterano le sentará de maravilla al equipo.

El anhelo de todo jugador de baloncesto es ganar un anillo de la NBA, y el grancanario considera que ha recalado en el lugar idóneo para lograrlo. Reconoció que sueña con el título "desde hace muchos años" y destacó la solidez del proyecto: cuenta como presidente con Masai Ujiri, campeón con los Toronto Raptors, y con un entrenador que ya ganó la NCAA. Para Aldama, rodearse de gente que sabe "lo que hay que hacer para ganar en distintos niveles" facilita mucho el camino hacia ese campeonato que, según él, "es el sueño de todos".

Orgulloso de la ‘Roja’ y sus canarios

Como internacional absoluto con España, y tras representar a la selección en unos Juegos Olímpicos, un Mundial y un Eurobasket, Aldama se mostró eufórico tras la final del Mundial del pasado domingo, en la que su país logró su segunda estrella futbolística ante Argentina: “La final fue increíble. Son de esas cosas de las que te acordarás toda la vida. Todos recordamos, por muy pequeños que fuéramos, el Mundial de 2010, cuando ganamos el primero, y este es uno de esos momentos. Aunque no juegues, sientes que la victoria también es tuya de alguna manera. Los 26 que fueron hicieron un trabajo increíble, igual que el entrenador. Sobre todo, representaron a España como es: un país muy unido, y eso se veía en el césped. En el mundo en el que vivimos, haber conseguido unir a todo el mundo tiene muchísimo mérito”.

Además, tener a dos canarios como él entre los nuevos campeones del mundo es algo que llena de orgullo al jugador de los Dallas Mavericks: “Yeremy Pino y Pedri son increíbles. Lógicamente, la lesión de Yeremy fue una pena, pero verles competir al máximo nivel es emocionante. Llevan muchos años rindiendo a un nivel altísimo, pero ganar una Copa del Mundo está al alcance de muy pocos. Ver a dos canarios conseguirlo es algo que me llena de orgullo. Verles con la bandera canaria durante la celebración es algo que me pone los pelos de punta. Estoy muy contento por ellos”.