Oficial: Roberts Stumbris, otro viejo conocido de Savignani para el CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria no ha tardado en cerrar al sustituto de Jakub Urbaniak para el puesto de ala-pívot. Se trata de Roberts Stumbris (33 años, 1,99 metros), un jugador que conoce de primera mano la Primera FEB, categoría en la que ha competido durante las dos últimas temporadas. Allí coincidió con varios de sus nuevos compañeros —Gudmundsson, Fischer y, a falta de oficialidad, Cremo— en el San Pablo Burgos de la campaña 2024-25, el equipo que logró el ascenso a la ACB tras perder apenas dos partidos bajo las órdenes del técnico claretiano Bruno Savignani.

La temporada pasada, el letón militó en dos equipos de la categoría de plata del baloncesto español. Arrancó el curso en el Melilla y, en febrero, hizo las maletas rumbo a Madrid para reforzar al Movistar Estudiantes. Con el conjunto estudiantil firmó unos promedios de 6,9 puntos y 2,9 rebotes en 18,7 minutos por encuentro, además de desempeñar un papel importante para que los madrileños alcanzaran la Final a Cuatro por el ascenso a la ACB.

Veteranía al servicio amarillo

Stumbris acumula 15 temporadas como profesional y se ha consolidado como un veterano curtido en mil batallas, un perfil siempre valorado por los entrenadores. Sin embargo, tuvo que recorrer un largo camino antes de asentarse en un grande de su país y conquistar su primer título.

Entre 2011 y 2018 pasó por clubes modestos de Letonia, Estonia y Lituania hasta que, en la temporada 2018-19, fichó por el VEF Riga. En su primer curso levantó la liga letona y, un año después, completó una de las mejores campañas de su carrera, con unos promedios de 8,7 puntos, 4,2 rebotes y 10,5 créditos de valoración por partido.

En 2020, tras disputar un único encuentro con el Reykjavik islandés, recaló en la liga polaca, donde firmó el mejor rendimiento estadístico de su trayectoria durante dos temporadas consecutivas, ambas con más de 14 créditos de valoración de media. En la campaña 2022-23 dio el salto a Italia: comenzó el curso en el Trapani, de la segunda división, y lo terminó en el Trieste, ya en la Lega, aunque con un papel más discreto. Antes de aterrizar en España pasó una temporada en Bélgica defendiendo la camiseta del Heroes Den Bosch.

Un integrante más de aquel histórico Burgos

En el verano de 2024 aterrizó en la Primera FEB de la mano del San Pablo Burgos de Bruno Savignani, aquel equipo que logró el ascenso directo tras perder únicamente dos partidos y que ha servido de referencia a Francesc Solana en la confección de la plantilla del Gran Canaria.

Dentro de aquel bloque, Stumbris ejercía como un complemento de lujo para el juego interior y ya compartió pintura con Luke Fischer, nuevo pívot amarillo. Durante esa temporada promedió 5,7 puntos y 3 rebotes por encuentro.

Su buen rendimiento en Burgos reforzó su cartel como un jugador muy útil para cualquier aspirante al ascenso. Aunque comenzó la pasada campaña en Melilla, el Movistar Estudiantes apostó por él en busca de esa experiencia competitiva para intentar regresar a la ACB, un objetivo que los madrileños terminaron rozando con la yema de los dedos.

¿Cómo juega?

Roberts Stumbris es un ala-pívot móvil, sólido en defensa y con capacidad para abrir el campo gracias a su tiro exterior. Además, aporta numerosos intangibles sobre el parqué fruto de sus 15 temporadas como profesional. Su estatura, ligeramente inferior a los dos metros, también le permite desempeñarse puntualmente en la posición de alero.

El letón llega para formar pareja en el puesto de cuatro junto a Pierre Pelos, que parte como titular y una de las principales referencias del nuevo proyecto amarillo. Todo apunta a que volverá a desempeñar un rol similar al que ha asumido durante buena parte de su carrera y, especialmente, en el Burgos de Savignani: el de un suplente de garantías, siempre preparado para aportar cuando el equipo lo necesita.