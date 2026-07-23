Oficial: Urbaniak se marcha a la NCAA, el CB Gran Canaria está obligado a fichar dos cupos

Jakub Urbaniak cierra una etapa de tres años en el CB Gran Canaria tras llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato, poniendo rumbo a la NCAA. El ala-pívot y la Universidad Brigham Young (BYU) han logrado solucionar el limbo legal en el que se encontraba la situación contractual del jugador, dándole luz verde para disputar la liga universitaria. Con esta salida, la dirección deportiva encabezada por Francesc Solana se ve obligada a fichar a otro ala-pívot y a dos cupos en lugar de uno, con el objetivo de encauzar nuevamente la planificación de la plantilla.

El interior polaco, que cuenta con la condición de jugador de formación, era una de las grandes apuestas claretianas de cara a la próxima temporada en la Primera FEB. El club pretendía que fuera el relevo natural de Pierre Pelos en el puesto de cuatro. La confianza en él era plena, tanto por su buen desempeño en el Slask Wroclaw, con el que llegó a disputar la Eurocup, como por el alivio que suponía para cuadrar los cupos nacionales en el plantel amarillo.

Futuro en Estados Unidos

Al igual que otras tantas promesas del baloncesto europeo, incluso del Granca como el caso de Massamba Diop la temporada pasada, Urbaniak emigrará a la liga universitaria de mayor prestigio del mundo de la mano de la BYU. Sin embargo, su salto a la NCAA era complejo debido a dos grandes obstáculos. El primero era el reloj deportivo que activa la competición cuando un jugador cumple 19 años. A partir de esa edad, solo se permite disputar un máximo de cinco temporadas como profesional; si se supera ese límite, el jugador queda fuera de plazo y pierde su elegibilidad. El caso del polaco rozaba el límite de la norma, ya que acumula cuatro temporadas como profesional (una en el Trefl Sopot, dos en el Granca, alternando con el primer equipo en la 2023-24, y la última en el Wroclaw). Por esta razón, apenas podrá jugar una temporada con su nuevo equipo universitario.

Por otro lado, debido a esta misma experiencia profesional, la NCAA estaba obligada a revisar minuciosamente todos sus contratos y movimientos financieros. La competición ha incluido una estricta normativa que entrará en vigor esta temporada: la universidad que reclute al jugador debe garantizar que los ingresos percibidos durante su etapa profesional se limitaron exclusivamente a cubrir los gastos necesarios para competir. Una vez justificado este aspecto, el jugador ha tenido vía libre para salir, tal y como finalmente ha ocurrido.

Cambio de planes en la planificación

Esta salida no resulta del todo inesperada, ya que la dirección deportiva ya había dejado caer la posibilidad de su marcha a Estados Unidos. No obstante, obliga a la entidad amarilla a reajustar sus planes: ahora debe incorporar a dos cupos más y encontrar un suplente para Pierre Pelos.

En cuanto a los jugadores de formación, el Granca cuenta actualmente con tres: Carlos Alocén, Christian Díaz y Miquel Salvó. Este último, sin embargo, se incorporará con el curso ya iniciado debido a una lesión en el tendón rotuliano. La hoja de ruta en materia de fichajes exige, por tanto, firmar a dos jugadores más de este perfil. La baja temporal de Salvó obliga a fichar un efectivo extra, elevando a cinco el número de cupos en nómina, aunque solo cuatro deban entrar en la convocatoria de los partidos. En esta situación el posible fichaje de Fran Guerra supondría una solución importante a varios de los problemas grancanarios en su plantel.

Por otro lado, la contratación de un ala-pívot se ha convertido en una prioridad absoluta. Pierre Pelos será una de las grandes figuras del equipo la próxima temporada y necesita un suplente de garantías para sostener la rotación. En este contexto, el nombre de John Shurna pierde fuerza, tanto por no ocupar plaza de cupo como por su falta del perfil físico que exige actualmente la categoría.