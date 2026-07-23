CB GRAN CANARIA
Run-rún con Fran Guerra y el CB Gran Canaria
Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias, asegura que no hay oferta oficial por Fran Guerra, pero admite un 'runrún' en el club grancanario
La negativa del CB Canarias a llegar a un acuerdo con el Granca para intercambiar a Fran Guerra por Nico Brussino, terminó con los huesos del argentino en Zaragoza.
Sin embargo, el nombre del jugador grancanario se ha vuelto a vincular a un presunto interés de los claretianos por repatriarle, aunque desde el club amarillo se desmienten los contactos con el Tenerife.
En declaraciones de Aniano Cabrera al periódico EL DÍA, el presidente aurinegro manifestó: «Fran tiene contrato y también posee una opción de salida. Si él quiere ejecutarla porque cree que es una posibilidad mejor para él, nosotros escucharemos».
No hay una oferta oficial
El directivo tinerfeño no esconde el interés del club por mantener al jugador la próxima temporada, manifestando que «por eso tiene contrato, porque la opción de corte que nosotros teníamos no la ejecutamos, pero si él quiere salir...».
Cabrera confirma la versión brindada por el propio Granca de que «oficialmente no nos consta ese interés, pero cuando hay un run-rún, algo hay». «Igual le han tanteado, o le han transmitido una oferta», apunta el presidente del Canarias, remitiéndose a la cláusula de salida del jugador, quien podría no estar contento con su situación en el club y podría ver con buenos ojos reunirse con su amigo Christian Díaz en el equipo de su tierra.
Ante el panorama de perder a un cupo, lo tiene claro: «Buscaríamos otro cupo más en función de las circunstancias».
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