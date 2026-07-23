Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte de Fabiola Mbulito en La LajaEstadio de Gran CanariaCortes y restricciones en Gran CanariaAsalto vivienda TeldePeleas aviones CanariasCementerios de Las Palmas de Gran CanariaUD Las Palmas
instagramlinkedin

CB GRAN CANARIA

Run-rún con Fran Guerra y el CB Gran Canaria

Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias, asegura que no hay oferta oficial por Fran Guerra, pero admite un 'runrún' en el club grancanario

Fran Guerra celebra una canasta con el CB Canarias.

Fran Guerra celebra una canasta con el CB Canarias. / Aitor Arrizabalaga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

La negativa del CB Canarias a llegar a un acuerdo con el Granca para intercambiar a Fran Guerra por Nico Brussino, terminó con los huesos del argentino en Zaragoza.

Sin embargo, el nombre del jugador grancanario se ha vuelto a vincular a un presunto interés de los claretianos por repatriarle, aunque desde el club amarillo se desmienten los contactos con el Tenerife.

En declaraciones de Aniano Cabrera al periódico EL DÍA, el presidente aurinegro manifestó: «Fran tiene contrato y también posee una opción de salida. Si él quiere ejecutarla porque cree que es una posibilidad mejor para él, nosotros escucharemos».

No hay una oferta oficial

El directivo tinerfeño no esconde el interés del club por mantener al jugador la próxima temporada, manifestando que «por eso tiene contrato, porque la opción de corte que nosotros teníamos no la ejecutamos, pero si él quiere salir...».

Cabrera confirma la versión brindada por el propio Granca de que «oficialmente no nos consta ese interés, pero cuando hay un run-rún, algo hay». «Igual le han tanteado, o le han transmitido una oferta», apunta el presidente del Canarias, remitiéndose a la cláusula de salida del jugador, quien podría no estar contento con su situación en el club y podría ver con buenos ojos reunirse con su amigo Christian Díaz en el equipo de su tierra.

Noticias relacionadas y más

Ante el panorama de perder a un cupo, lo tiene claro: «Buscaríamos otro cupo más en función de las circunstancias».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents