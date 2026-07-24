Juan Rubio e Ilimane Diop, candidatos para cubrir las dos vacantes nacionales del CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria ha fijado su interés en los que apuntan a ser sus dos próximos jugadores españoles: Juan Rubio e Ilimane Diop, ambos libres de contrato tras su paso por el Burgos y el Coruña. El director deportivo, Francesc Solana, ha tenido que bucear a fondo en el mercado de cupos —jugadores de formación o nacionales— para cubrir las dos vacantes que tiene el equipo en ese apartado. Por el momento, la plantilla solo cuenta con Carlos Alocén, Christian Díaz y Miquel Salvó como jugadores de este perfil.

Los tres representan una garantía absoluta para competir en Primera FEB, aunque existe un importante asterisco: el alero y capitán del conjunto amarillo tardará en incorporarse a la dinámica del equipo, ya que continúa recuperándose de la lesión en el tendón rotuliano. Además, tras la salida de Jakub Urbaniak, que también ocupaba plaza de cupo, el conjunto insular necesita incorporar dos jugadores de formación en lugar de uno para cumplir con la normativa y afrontar las convocatorias sin contratiempos.

Experiencia en ascensos y viejo conocido de Savignani

El nombre que cobra más fuerza para reforzar el puesto de alero es el de Juan Rubio. Tal y como adelantó la cuenta de X La Central ACB, el murciano, libre tras finalizar su vinculación con el San Pablo Burgos, aterrizará en la Isla.

Savignani incorpora a su plantel a un especialista defensivo y uno de esos jugadores que elevan el nivel competitivo de cualquier equipo, Rubio conoce de primera mano a dos de los pilares del nuevo proyecto amarillo. Francesc Solana fue quien apostó por su fichaje para el Morabanc Andorra en 2022, temporada en la que el conjunto del Principado logró el ascenso a la Liga Endesa. Además, el alero coincidió con técnico ítalo-brasileño durante los primeros meses del pasado curso en el equipo burgalés, hasta su destitución en diciembre.

Su llegada también serviría para cubrir una posición especialmente debilitada tras la marcha de Nico Brussino al Casademont Zaragoza y la lesión de Miquel Salvó. Actualmente, Joaquín Rodríguez es el único jugador de la plantilla que puede desempeñarse de forma natural en el puesto de alero, aunque su polivalencia le permite actuar también como escolta. Rubio completaría la rotación exterior y aportaría experiencia, solidez defensiva e intangibles en ambos lados de la pista.

Un regreso con ánimo de redención

El caso de Ilimane Diop es bien distinto. El excapitán del Baskonia ya vistió la camiseta del Gran Canaria durante la temporada 2021-22, una etapa para olvidar tanto a nivel individual como colectivo. La insistencia en utilizar al internacional español como ala-pívot, formando pareja interior junto a Artem Pustovyi, terminó penalizando seriamente su rendimiento. Sin embargo, tras sus etapas en Murcia, Málaga, Oostende, Tenerife y Beirut, el pívot nacido en Dakar parece haber encontrado en la Primera FEB una categoría en la que volver a marcar diferencias.

La pasada campaña fue una pieza importante del Básquet Coruña, campeón de la Final a Cuatro y nuevo equipo de la ACB. Diop se consolidó como uno de los pívots más fiables de la competición, firmando unos promedios de 8,1 puntos, 5,1 rebotes y 10,3 créditos de valoración por encuentro.

Su decisión de no renovar con el conjunto gallego causó el malestar entre la afición coruñesa. Ahora, el pívot senegalés con nacionalidad española se perfila como un candidato ideal para formar pareja con Luke Fischer en la pintura, aportar una plaza de cupo de plenas garantías y tener la oportunidad de redimirse tras un paso discreto por la Isla hace cuatro temporadas.

El francotirador, al caer

La incorporación de Joe Cremo lleva semanas cerrada por el Granca, aunque todavía no ha podido hacerse oficial debido a una serie de contratiempos relacionados con su contrato. Esos problemas ya han quedado resueltos y el anuncio de su fichaje llegará en breve.

El escolta estadounidense volverá así a ponerse a las órdenes de Bruno Savignani, con quien ya coincidió en el Burgos durante la temporada 2024-25, donde también compartió vestuario con varios de los que serán sus nuevos compañeros en el conjunto amarillo.