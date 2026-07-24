Juan Rubio y Joe Cremo, los dos próximos en llegar al CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria tiene en el punto de mira Juan Rubio, cuyo aterrizaje en el club claretiano es inminente para ocupar una de las plazas nacionales vacantes en el plantel. Tras su paso por el San Pablo Burgos, está libre de ataduras. El director deportivo amarillo Francesc Solana ha tenido que bucear a fondo en el mercado de cupos para cubrir parte de las carencias de la plantilla en este apartado. Restaría aún una plaza por cubrir, y para poner el broche gana enteros el grancanario Fran Guerra, con contrato en el Tenerife.

Por el momento, el Gran Canaria únicamente cuenta con Carlos Alocén, Christian Díaz y Miquel Salvó. Los tres representan una garantía para competir en la Primera FEB, aunque hay un problema añadido con uno de ellos. El alero catalán y capitán del conjunto amarillo va a tardar en incorporarse a la dinámica del grupo, ya que continúa recuperándose de su grave lesión en el tendón rotuliano que se produjo el curso anterior.

Un especialista defensivo a las órdenes de Savignani

Por ello, y tras la salida de Jakub Urbaniak a la liga universitaria estadounidense, el conjunto insular se ve en la necesidad de incorporar a dos jugadores nacionales o de formación para cumplir con la normativa. Juan Rubio cubre esa necesidad en la posición de Salvó, la de alero. El murciano, libre tras finalizar su vinculación con el San Pablo Burgos, aterrizará en la Isla a no ser que se produzca una sorpresa mayúscula. Con él, el técnico Bruno Savignani gana a un especialista defensivo y uno de esos jugadores que elevan el nivel competitivo de cualquier equipo. Encima, el jugador conoce de primera mano a dos de los pilares del nuevo proyecto amarillo. Francesc Solana, el director deportivo, lo reclutaba para el Andorra en 2022, temporada en la que el conjunto del Principado logró el ascenso a la Liga Endesa. Además, el alero coincidió con el entrenador ítalo-brasileño durante los primeros meses del pasado curso en el equipo burgalés.

Su llegada viene a cubrir una posición especialmente debilitada tras la marcha de Nico Brussino al Zaragoza y la lesión de Miquel Salvó. Actualmente, Joaquín Rodríguez es el único jugador de la plantilla que puede desempeñarse de forma natural en el puesto de alero, aunque su polivalencia le permite actuar también como escolta. Juan Rubio completaría la rotación exterior y aportaría experiencia, solidez defensiva e intangibles en la pista.

A la espera de un internacional

En materia de cupos, con uno más por fichar, gana enteros el nombre de un Fran Guerra que tiene predisposición total para recalar en el equipo de su tierra. El pívot cuenta en el Tenerife, su actual club, con una cláusula de salida. Su llegada dejaría cerrado el capítulo de los jugadores nacionales en la entidad insular y dotaría al juego interior de un auténtico lujo: un internacional con España como el grancanario.

Otro refuerzo que también está al caer es Joe Cremo. El fichaje del estadounidense lleva semanas cerrado por el Gran Canaria, aunque todavía no se ha hecho oficial debido a una serie de contratiempos relacionados con su contrato. Esos problemas ya han quedado resueltos y el anuncio de su incorporación es inminente. El de Nueva York vuelve así a ponerse a las órdenes de Savignani, con quien ya coincidió en el Burgos en la campaña 2024-25, la del ascenso a la ACB, donde también compartió vestuario con varios de sus nuevos compañeros en el conjunto amarillo. El escolta está considerado a uno de los triplistas más fiables de la Primera FEB con promedios superiores al 40% en su carrera.