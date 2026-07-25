Miquel Salvó, capitán del CB Gran Canaria: "En la Primera FEB debemos jugar cada partido con el modo alerta activado y ser humildes"

¿En qué fase se encuentra de la recuperación de su lesión de rodilla?

Estoy a mitad de camino. Desde el principio me dijeron que no me marcara muchos plazos, que iba a evolucionar según mis sensaciones y voy bastante bien. La semana pasada estuve en Gran Canaria entrenando, con los doctores y con los fisios. Es una recuperación larga y quiero ir cumpliendo los plazos y objetivos para que todo salga bien y poder estar con el equipo de manera activa ayudándolos.

¿Hasta qué punto le ha ayudado el contar en toda esta travesía con un jugador como es Carlos Alocén, qué ha pasado por una situación similar a la suya?

Ha sido muy importante para mí. Desde el mismo día que me lesioné en la pista que le enfocaron en la tele y aunque yo no lo vi en aquel momento, estaba llorando, la verdad es que siempre ha sido una gran ayuda para mí. Fuera de la pista nos llevamos muy bien, al igual que nuestras parejas, hemos veraneado juntos y que una persona que ha pasado por todo lo que él ha pasado esté a tu lado, lo hace todo un poco más fácil.

¿Qué ha sido lo más duro en todo este proceso?

Lo más duro ha sido ver como el equipo no conseguía ganar y no poderles ayudar. Verlo desde fuera de la pista y más en mi caso, porque soy una persona que lo vive tanto y es como mi casa, el ver que no se cumplían los objetivos, no tanto los de principio de temporada, como pudiera ser el de entrar en el playoff, sino el hecho de salvar la categoría o estar en una zona más tranquila de la clasificación, ver que no se conseguía, me volvía un poco loco.

¿Cuáles considera que fueron las causas que generaron esa situación anómala del descenso de categoría?

Cuando todo ha pasado es más fácil ver las cosas. Quizás ahora podíamos hablar de que se tenían que haber hecho determinadas cosas de forma diferente y probablemente sea así, pero nadie podía tener la experiencia, y menos en este club, de manejar esta situación para que no ocurriese ese desenlace. Era todo un poco nuevo para nosotros y sorprendente. Lo intentamos todo a nivel de vestuario para intentar revertir la dinámica. Nos fuimos a comer todos juntos, no había malos rollos dentro del equipo, intentamos pulsar el botón adecuado, cambiar el chip, alguna victoria que se nos escapó, como por ejemplo fue la primera con el Che García en Vitoria ante el Baskonia, que si la hubiéramos conseguido habría podido generar un cambio de efecto. Al apostar el club por otro entrenador, quizás si hubiéramos empezado ganando hubiese funcionado todo mejor. No quiero mirar mucho para atrás, y al igual que con mi lesión, estoy mirando siempre para adelante, siendo positivo, porque creo que nos viene algo bonito, veo a la gente ilusionada y si este paso atrás ha servido para que volvamos con más fuerza, bienvenido sea.

¿Qué le está pareciendo a usted este nuevo proyecto que se está montando con Francesc Solana como director deportivo?

Es un proyecto ilusionante. Su llegada ha servido para traer un poco de aire fresco, ha conseguido ilusionar a la afición. Es bonito que se queden jugadores que llevamos aquí unos años y que sentimos este club como nuestro. Con este mix de la gente que nos quedamos, con las caras nuevas, gente con experiencia en la Primera FEB y alguno que ha decidido también bajar un escalón para ayudar a este proyecto a donde se merece, creo que puede salir muy bien.

"No podemos querer matar a Nico Brussino por querer seguir jugando al máximo nivel"

Todas las decisiones son respetables, porque ustedes son deportistas profesionales y tienen que mirar por sus carreras, que son por lo general cortas, pero ¿le sorprendió la decisión de Carlos Alocén y de Pierre Pelos de apostar por quedarse en el proyecto a pesar de tener ofertas y por contra si le sorprendió la decisión de Nico Brussino al optar por no continuar y regresar al Zaragoza?

Entiendo la parte de la afición, que lo siente y que lo vive, pero debemos de respetar todas las decisiones. No podemos matar a Nico porque decide no seguir. Tenemos que quedarnos con lo mucho que nos ha dado, que hemos vivido junto a él unos años muy bonitos, con la conquista del título de la Eurocup, con otra final disputada en la que él probablemente fue el mejor jugador del equipo. Me quedo con estos recuerdos. Si él ha decidido dar un paso al lado es porque ha entendido que acababa su ciclo en el club y quería seguir jugando al máximo nivel. Lo respeto, al igual que los casos de Pierre y Carlos, que deciden apostar por el club para devolver al equipo donde merece estar. Lógicamente, a la afición le va a gustar más la decisión de Pierre y Carlos.

Usted que conoce bien la antigua LEB Oro, ¿espera este año una categoría muy diferente a la que era cuando usted jugaba en ella y considera que todos somos conscientes de lo que le espera al equipo?

La categoría ha mejorado. En mis años en LEB todavía no estaba bien regulados los ascensos y los descensos, había equipos que no podían subir a la ACB por el tema del canon. Las plantillas tampoco eran tan potentes como ahora. Sería un error creernos superiores al resto, ganadores o pensar que sólo por el nombre estamos entre los tres primeros. Por plantilla y presupuesto tenemos una presión añadida. Tenemos menos experiencia en esta categoría que el resto de equipos. Debemos estar siempre con el modo de alerta activado para ir a cada partido a afrontarlo como una final. Iremos a campos muy difíciles, muy pequeños, con el público a un metro de la pista y ahí es donde te juegas realmente el objetivo.Siendo humildes y viendo cada partido como una final, esa creo que va a ser la clave.

"La realidad es que tenemos mucha menos experiencia en esta categoría que todos nuestros rivales"

Esta temporada pasan de ser un equipo que está peleando por meterse en la Copa del Rey y clasificarse para disputar el playoff de la ACB a ser el equipo que todo el equipo va a querer ganar para colgarse la medalla ...

Es así. Yo me he encontrado en esa situación con el Oviedo, era rookie en la Liga, estuve con ellos un sólo año en LEB Oro, pero cuando jugaba por ejemplo ante el Palencia o el Gipuzkoa de esa época, como novato y jugando en un equipo más inferior a ellos, iba loco, quería ganarles y demostrar que podía jugar ante ellos y que tenía su mismo nivel. Así va a ser este año ante todos los equipos. Las aficiones contrarias se van a volcar incluso más con su equipo.

¿Ha tenido ocasión de hablar por teléfono con el nuevo entrenador, Bruno Savignani, sobre lo que les viene esta temporada y lo que él quiere de usted, siendo además el gran capitán de este proyecto?

No he tenido la oportunidad de hablar todavía con Bruno. Por unos días no coincidimos en la Isla, que era inicialmente la idea que teníamos, pero en breve nos veremos y como llegaré un poco antes que el resto, tendré tiempo de hablar con él. Con Solana sí que he hablado, me gusta mucho la idea que tiene, su mentalidad, se ha visto en estas situaciones, tiene mucha experiencia y creo que va a ir bien.

Se ha retrasado por las circunstancias un poco más que de costumbre la campaña de abonados, pero ¿qué le puede decir a los indecisos para que renueven o saquen su abono para esta temporada?

Les diría que sigan confiando, que va a ser una temporada bonita, en la que vamos a remar todos juntos para lograr los objetivos, para devolver al equipo al lugar del que nunca debería de haber salido. Si este pasito atrás sirve para juntarnos más con la afición y crear un vínculo más especial para subir, bienvenido sea. Espero que toda esta temporada quede en una mera anécdota cuando miremos hacia atrás, pero ahora es momento de juntarnos para devolver al equipo donde se merece.

Usted sabe lo que es defender la camiseta de la selección absoluta, ¿cómo ha vivido esa segunda estrella de la Roja en el Mundial de fútbol?

Ha sido muy bonito. Soy futbolero, aunque pienso que Carlos Alocén lo es todavía un poquito más que yo. Me alegro mucho por toda la gente a la que le gusta el fútbol y lo viven igual o más que él, que es el ejemplo más adecuado. Ha sido una alegría para todo el país, siempre viene muy bien. Me quedo con la manera que ha tenido la afición española, juntándose y celebrándolo todos juntos. Ha sido un ejemplo dentro y fuera del campo. Hemos sido los justos vencedores.