Oficial: Joe Cremo, el francotirador del CB Gran Canaria que colecciona ascensos a la ACB

Sexta incorporación para el proyecto de Francesc Solana y Bruno Savignani. El CB Gran Canaria ha fichado a Joe Cremo (Estados Unidos, 29 años y 1,93 metros), un francotirador especialista en el tiro de larga distancia que cuenta con dos ascensos consecutivos a la Liga Endesa en su palmarés. Llega procedente del Básquet Coruña.

Los claretianos tenían encarrilada su incorporación desde hace semanas y, al igual que sucedió con Marques Townes o Joaquín Rodríguez, han logrado imponerse económicamente al Movistar Estudiantes, uno de sus principales rivales por el ascenso, cuyo proyecto está viéndose condicionado por la irrupción del nuevo rico de la categoría.

Otro viejo conocido del Burgos

El proyecto del Granca en Primera FEB tiene un referente muy claro: el San Pablo Burgos de la temporada 2024-25, que dominó la categoría con mano de hierro, perdió únicamente dos partidos y logró el ascenso por la vía rápida.

Tras incorporar al técnico de aquel exitoso equipo, Bruno Savignani, el director deportivo ha buscado rodear al brasileño de jugadores de su confianza con los que ya coincidió en Burgos. Así llegaron Jón Axel Gudmundsson, Luke Fischer, Roberts Stumbris y ahora Joe Cremo, además de Joaquín Rodríguez, al que dirigió posteriormente en el Betis.

A las órdenes de Savignani, el nuevo escolta amarillo se consolidó como uno de los tiradores más fiables de la competición, con unos promedios de 9,2 puntos y un notable 44,2 % de acierto desde la línea de tres puntos. Aunque no era titular indiscutible, desempeñó con éxito el papel de sexto hombre, compartiendo minutos con Gonzalo Corbalán y Miha Lapornik.

Fiabilidad en proyectos de ascenso

Joe Cremo se ha convertido en una garantía para los equipos que aspiran a regresar a la élite del baloncesto español. Tras disputar dos temporadas en el Tizona Burgos, donde logró el ascenso desde Segunda FEB a Primera FEB y debutó posteriormente en la categoría de plata, dio el salto en 2024 al San Pablo Burgos. Junto a varios de los que serán sus compañeros la próxima temporada, consiguió su primer ascenso a la Liga Endesa y el segundo de su trayectoria en España.

El pasado verano cambió Burgos por Coruña para incorporarse al proyecto de un Leyma Coruña recién descendido. En un papel similar al que había desempeñado anteriormente, aunque con más protagonismo ofensivo, firmó medias de 11,4 puntos y 2,7 rebotes por partido, contribuyendo al regreso inmediato del conjunto gallego a la ACB, una hazaña que hasta entonces únicamente había conseguido el Morabanc Andorra y que ahora persigue el Gran Canaria en la temporada 2026-27.

Un especialista en el triple con alma de defensor

El estilo de juego del escolta neoyorquino responde al perfil de jugador que cualquier entrenador quiere tener en su plantilla: un especialista capaz de aportar muchos puntos sin monopolizar el balón.

Experto desde la línea de 6.75, Cremo se ha consolidado como uno de los mejores triplistas de la Primera FEB, con porcentajes cercanos al 40 % durante gran parte de su carrera. La pasada campaña bajó hasta el 37,8 %, aunque también asumió un mayor volumen de lanzamientos.

Además de su fiabilidad anotadora, especialmente desde el perímetro y la línea de tiros libres, también destaca por su compromiso defensivo. Sin ser un jugador especialmente explosivo desde el punto de vista físico, compensa esa carencia con un excelente posicionamiento, inteligencia táctica y una gran implicación en el trabajo colectivo. Un perfil de especialista que aporta en ambos lados de la pista y que recuerda, por sus características, al del exclaretiano Sasu Salin.