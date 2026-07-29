Hoja de ruta del CB Gran Canaria en Primera FEB: el Oviedo primer y último rival

El nuevo proyecto del CB Gran Canaria en Primera FEB ya tiene definida su hoja de ruta. El pistoletazo de salida a la temporada 2026-27, en la que los claretianos parten como favoritos y con el ascenso a la Liga ACB como objetivo irrenunciable, será el último fin de semana de septiembre. La escuadra que dirige Bruno Savignani tendrá como rival al Alimerka Oviedo, equipo que en el curso anterior disputaba la Final a Cuatro donde se ponía en juego el segundo billete para subir a la Liga Endesa, que se lo acabaría adjudicando el Leyma Coruña. Y como anécdota, con este mismo duelo, pero en Asturias, cerrarán la fase regular ambos conjuntos a principios de mayo.

Cabe destacar que del cuadro ovetense procede uno de los fichajes realizados por el cuadro insular este verano, el exterior norteamericano con pasaporte dominicano Marques Townes, que se erigió en uno de los jugadores más sobresalientes de la categoría de plata del baloncesto español.

Fuera de casa, el Granca se estrenará en Madrid contra el Fuenlabrada. También en la capital de España los amarillos vivirán en el arranque uno de los duelos esperados del curso, pues se enfrenta al histórico Estudiantes en la sexta fecha -el duelo en Siete Palmas está previsto para el fin de semana el sábado 6 de febrero-.

El primer partido fuera de casa, contra el Fuenlabrada y contra Estudiantes en la sexta jornada en Madrid

Y después del 'Estu', el Gran Canaria recibe en el Arena a otro de los adversarios llamados a ser rivales directos en la pelea por el ascenso, el Gipuzkoa. Los vascos serán los terceros en pasar por la Isla, después del Oviedo (en la primera jornada) y el Albacete (en la cuarta).

El campeón de la fase regular sube directamente a la ACB. La segunda plaza de ascenso será para el campeón de la Final a Cuatro, que tendrá lugar los días 5 (semifinales) y 6 (final) de junio. Participarán los cuatro ganadores de los cuartos al mejor de cinco partidos en formato 2-2-1. El playoff está fijado desde el 13 al 28 de mayo.

Los 18 equipos que componen la categoría de plata son los siguientes: Gran Canaria, Bueno Arenas Albacete, Súper Agropal Palencia, Lucentum Alicante, Flexicar Fuenlabrada, Palmer Basket Mallorca Palma, Fibwi Mallorca Palma, Cajasol Coto Córdoba, Caja Rural CB Zamora, Covirán Granada, Inveready Gipuzkoa Askatuak, Movistar Estudiantes, Insolac Caja 87, Club Ourense Baloncesto, Grupo Ureta Tizona Burgos, Alimerka Oviedo, Grupo Alega Cantabria y Hestia Menorca.

El 17 de agosto, pistoletazo de salida

El lunes 17 de agosto está previsto que tenga lugar el primer entrenamiento oficial de pretemporada del Gran Canaria 2026-27. Bruno Savignani tendrá a su disposición a sus jugadores, que irán llegando a la isla desde el 5 de agosto en adelante. En ese periodo, los miembros del plantel irán sometiéndose a los pertinentes reconocimientos médicos.

El lunes 17 de agosto está previsto que tenga lugar el primer entrenamiento oficial de pretemporada del Gran Canaria 2026-27

A inicios de septiembre tendrán lugar los primeros encuentros amistosos del equipo grancanario, algunos a puerta cerrada. El equipo organizará un partido de presentación en el Gran Canaria Arena del que se facilitará más información en próximas fechas.

Los de Savignani disputarán en total en torno a cinco o seis partidos de preparación a lo largo del mes de septiembre, ante rivales de la categoría, antes del inicio oficial del curso.