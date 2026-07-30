El sueño de John Shurna de regresar al CB Gran Canaria se aleja

John Shurna ve cómo se tuerce su sueño de retornar a la que un día fue su casa y donde alcanzó la categoría de ídolo: el CB Gran Canaria. El club claretiano ya tiene el plantel prácticamente perfilado para su estreno en la Primera FEB. A falta de oficializar los fichajes de Juan Rubio y Fran Guerra, la guinda al proyecto sería la incorporación de un quinto interior para ampliar la rotación. Para ese perfil, y ante la escasez de tiradores en la nueva plantilla, el regreso del mítico 14 del Granca parecía una opción factible. Sin embargo, esa posibilidad está prácticamente descartada debido a sus problemas físicos.

Tras seis campañas de amarillo, el estadounidense con pasaporte lituano abandonó la entidad claretiana al término de la temporada 2024-25. El desenlace resultó algo triste por las formas, ya que se le privó de la oportunidad de despedirse de la marea amarilla como merecía. Después buscó una nueva oportunidad en el Lleida de Gerard Encuentra, donde nunca encontró continuidad ni tampoco estuvo especialmente acertado en su principal especialidad: el lanzamiento de tres puntos. La pasada campaña firmó unos discretos promedios de 5,9 puntos, 2,8 rebotes y un 39 % en triples en 17,7 minutos por encuentro.

Poca continuidad en los últimos años

A sus 36 años, las lesiones han hecho mella en el tramo final de la carrera de John Shurna. Después de completar uno de los mejores años como profesional en el curso 2022-23, proclamándose campeón de la Eurocup con el Granca y siendo elegido MVP de aquella histórica final ante el Turk Telekom, la temporada siguiente ya comenzó con malas noticias para el de Illinois. Durante la pretemporada sufrió una lesión muscular en el gemelo que le mantuvo dos semanas de baja, aunque pudo reincorporarse a tiempo para el estreno liguero. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año sufrió una recaída mucho más grave en la misma zona. Una doble rotura muscular en el gemelo interno y el sóleo de la pierna izquierda, producida durante un partido de competición europea, le obligó a permanecer cinco semanas alejado de las pistas.

Pese a esos contratiempos, sus números no se resintieron demasiado. El verdadero bajón llegó en la campaña 2024-25. A nivel físico se le veía menos explosivo y necesitó varios meses para coger el ritmo competitivo, ofreciendo en numerosas ocasiones un rendimiento inferior al de su compañero de posición, Pierre Pelos. El golpe definitivo llegó en diciembre, cuando sufrió una rotura del músculo oblicuo interno del lado derecho del abdomen que le mantuvo un mes de baja. Shurna se perdió todos los partidos del periodo navideño y los del inicio de año, viviendo un momento especialmente delicado pues finalizaba contrato y su futuro estaba en el aire.

Aquel curso redujo sus prestaciones en prácticamente todos los apartados estadísticos y firmó la campaña con menor protagonismo desde su llegada al Granca, con una media de 22,2 minutos en la Liga Endesa. Pese a ello, el técnico Jaka Lakovic siempre mantuvo su confianza en él y siguió otorgándole minutos en los partidos importantes, incluso cuando físicamente ya no podía seguir el ritmo del encuentro, como fue el caso de la final de Eurocup ante un Hapoel Tel Aviv que contaba con un plantel especialmente poderoso en ese apartado con Jonathan Motley como principal figura.

Etapa gris en Lleida

Con el Lleida, el año pasado, no sufrió lesiones graves, más allá de algunas molestias en el abductor y el cuádriceps. Sin embargo, la edad comenzaba a pasarle factura y el vertiginoso ritmo de juego que proponía el conjunto dirigido por Gerard Encuentra tampoco favorecía a sus características. Su etapa en Cataluña dejó algunos partidos destacados, como frente a La Laguna Tenerife, donde fue decisivo con tres triples para la victoria, o ante el Real Madrid, al que anotó 17 puntos. Pero su rendimiento global no convenció.

Por ello, el club ilerdense decidía prescindir de él para la temporada 2026-27. El Gran Canaria le tanteaba para su posible vuelta a la Isla en una Primera FEB que, pese a tener un nivel inferior al de la ACB, sigue siendo una competición marcada por un baloncesto cada vez más físico, fruto de la evolución del deporte y de sus propios jugadores. Y de ahí, que la opción de fichar al ala-pívot casi se haya esfumado.

La edad del juego interior, otro obstáculo

El otro factor que juega en contra de John Shurna es la composición del actual juego interior del equipo claretiano. La media de edad de los interiores de los insulares ronda los 32,5 años. Luke Fischer es el más joven con 31, mientras que Pierre Pelos, Roberts Stumbris y Fran Guerra —a falta de oficialidad— tienen 33 años. Además, el pívot grancanario, que regresará a su tierra tras varias temporadas en la isla vecina, también arrastra un importante historial de lesiones, especialmente en los tobillos. La juventud que podía haber aportado Jakub Urbaniak se desvaneció con su marcha rumbo al baloncesto universitario estadounidense.

La experiencia es un activo muy valioso, especialmente en una categoría tan trampera como la Primera FEB, tal y como la definió Christian Díaz, el grancanario que este año va a cumplir el sueño debutar con la amarilla. Sin embargo en la entidad amarilla consideran que junto a esos veteranos se necesita también savia nueva y jóvenes con hambre.

Además, contar con un plantel con una media de edad tan elevada incrementa el riesgo de lesiones, y si a ellose suma el historial físico que arrastra Shurna, todo apunta a que Francesc Solana, el nuevo director deportivo, priorizará el equilibrio de la plantilla por encima del romanticismo que supondría el regreso de uno de los jugadores más queridos de la historia del CB Gran Canaria.