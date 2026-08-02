Joe Cremo, el único triplista purasangre del CB Gran Canaria 2026-27

Francesc Solana, el nuevo director deportivo del CB Gran Canaria, ha confeccionado una plantilla pujante para la primera experiencia claretiana en Primera FEB, donde los amarillos parten con el objetivo irrenunciable de recuperar la plaza en la ACB un año después de perderla. Pero a pesar de contar un cotizado plantel, en el club reconocen que este curso en el infierno va a resultar muy duro, poniendo como ejemplo al Movistar Estudiantes, que cumplirá su séptima campaña consecutiva en la categoría de plata. Este caso pone en alerta al Granca. Cero confianzas y que el equipo traslade a la pista las buenas sensaciones que dejan las operaciones que se han cerrado desde los despachos.

A pesar de conseguir reunir a un grupo de jugadores que aúna experiencia y calidad, existen alguna lagunas para facetas del juego concretas y que han ganado mucho peso en el baloncesto moderno. Nos referimos a los lanzamiento desde la línea de tres puntos. De los 12 integrantes de la plantilla amarilla para la próxima campaña, solo Joe Cremo debe ser considerado como un consumado triplista, con un promedio de 41.2% de acierto desde el 6.75 en Primera FEB; el escolta-alero es todo un seguro de vida en este arte, siendo fundamental en los dos últimos ascensos a la ACB consecutivos que figuran en su palmarés, con el San Pablo Burgos y Leyma Coruña.

Poder anotador repartido

Sin embargo, los otros 11 jugadores que tiene a sus órdenes Bruno Savignani no destacan por su acierto desde fuera del arco. Comenzando por sus tres bases. Jón Axel Gudmundsson (35.8%), Christian Díaz (34.1%) y Carlos Alocén (31.3%) no sobresalen especialmente por su lanzamiento exterior; igual que los escoltas Joaquín Rodríguez (36.4%) y Marques Townes (36.5%), aunque el último de ellos llega a la Isla como uno de los jugadores más anotadores de la pasada campaña de la categoría de plata con una media de 16.3 puntos por partido. En cuanto a los aleros, Juan Rubio (33.6%) y Miquel Salvó (30.5%) no destacan tampoco por su buena mano desde el 6.75, al menos en comparación con los datos de Cremo.

Si en el juego exterior ningún jugador se aproxima al 40% de acierto desde fuera del perímetro, peor se ponen las cosas entre los interiores amarillos. Solo escapa Pierre Pelos, que alcanzó en su paso por la ACB una media del 40.4% de acierto en este arte. Si bien el francés no se prodiga demasiado en el tiro exterior, su selección de tiro generalmente es muy acertada; sobre todo desde la esquina, donde suele resultar letal para los rivales, aunque no puede ser considerado como un especialista en el triple. Habrá que ver si el galo se muestra capaz de mantener o mejorar sus promedios asumiendo más lanzamientos en esta categoría.

En cuanto a su compañero en el cuatro, Roberts Sturbis (32.6%), no destaca especialmente en el tiro exterior, aunque tiene condiciones para abrir el campo. Compensa su déficit con regularidad y trabajo defensivo. No se trata de un triplista al uso, pero es capaz de asumir responsabilidad si el equipo lo necesita.

Nulo peligro de los pívots desde fuera del arco

Donde el bloque isleño realmente pierde todo su potencial en el triple es en su pareja de pívots. Tanto Luke Fischer como Fran Guerra no tienen la capacidad de abrir el campo, salvo en algún lanzamiento aislado acompañado de algo de fortuna.

Más allá de Cremo, no hay ningún triplista consumado en el nuevo Granca, aunque los exteriores, además de Sturbis y Pelos, están capacitados para ayudar desde la larga distancia. El protagonismo irá rotando entre todos ellos en cada partido. Cuentan no obstante, con un alto poder anotador desde la media y corta distancia, además de la línea de tiros libres.