CB Gran Canaria y CB Canarias, un camino de ida y vuelta para 13 jugadores

El vuelo de Binter entre Gran Canaria y Tenerife vuelve a estar de moda. Después de que el CB Gran Canaria cerrara el fichaje de Fran Guerra, que se oficializará mañana, el pívot pasa a formar parte de un selecto grupo de jugadores que han vestido la camiseta de los dos grandes del baloncesto canario en los últimos 14 años. Son 13 los integrantes de una lista en la que conviven nombres que pasaron sin pena ni gloria con otros convertidos en leyendas de ambos clubs.

Habitualmente, este trasvase se ha producido desde el Granca hacia el CB Canarias, hasta en nueve ocasiones, reflejo del crecimiento deportivo experimentado por la entidad aurinegra en la última década. Uno de los primeros casos fue el de Xavi Rey, que defendió la camiseta claretiana entre 2010 y 2014 antes de poner rumbo a la isla vecina, donde apenas disputó 14 encuentros. En la temporada 2015-16 coincidió con Ian O'Leary, uno de los héroes claretianos que alcanzó la primera final europea del club. Ese verano recaló en el eterno rival y formó parte del inicio de la etapa más exitosa de la entidad con Txus Vidorreta.

Otro fichaje de gran impacto fue el de Fran Vázquez. El lucense llegó al entonces Iberostar Tenerife en la temporada 2016-17 y fue una pieza clave en la conquista de la primera Basketball Champions League del club. Anteriormente había jugado cedido en el Granca durante la campaña 2003-04.

Leyendas en ambos bandos

Los nombres más destacados son los de quienes dejaron huella en ambas entidades. Ferran Bassas dio el salto a la élite con el Tenerife en 2016, conquistó dos títulos y regresó al Archipiélago en 2022 para ganar la Eurocup con el Granca, donde militó hasta 2024.

En esa plantilla campeona también figuraba Nico Brussino. Tras un breve paso por el Granca en 2018 fichó por el Tenerife, donde no terminó de asentarse. Tres años después regresó a Gran Canaria convertido en la gran referencia del equipo hasta su marcha este verano al Zaragoza, pese a sus intentos de volver al CB Canarias. El capitán de aquel equipo campeón era Oliver Stevic, que reforzó al Tenerife en el tramo final de la temporada 2023-24 por los problemas en el juego interior.

Sasu Salin y Mike Tobey completan la lista de nombres ilustres. El escolta finlandés militó en el Granca entre 2015 y 2017, conquistó la Supercopa y, tras su paso por el Unicaja, se convirtió en una pieza importante del Tenerife junto a Marcelinho Huertas y Gio Shermadini. El pívot esloveno brilló con los aurinegros en la temporada 2017-18 y regresó a las islas en 2024 para jugar en el Granca. Vivió las dos caras del deporte: fue subcampeón europeo y, un año después, descendió a la Primera FEB.

El caso Javi Beirán

El alero madrileño tiene el privilegio de haber sido capitán del Gran Canaria e ídolo en Tenerife. Con los claretianos disputó seis temporadas repartidas en dos etapas. En la primera creció bajo la tutela de Pedro Martínez; la segunda, entre 2019 y 2021, fue convulsa. En su última campaña fue elegido principal líder del vestuario, aunque en un momento de la temporada Porfi Fisac le retiró la capitanía para entregársela a Fabio Santana. No obstante, el técnico acabó rectificando y solucionó sus problemas con Beirán. Con el CB Canarias alcanzó su mejor nivel: fue elegido en el segundo quinteto ideal de la ACB, conquistó dos títulos y se proclamó campeón del mundo con España en 2019.

En el lado opuesto aparecen jugadores cuyo paso por ambos clubs fue discreto, como Álex López, Ilimane Diop o, más recientemente, Dylan Bordón, destacado en la Liga U con el Canarias pero sin continuidad en el primer equipo. Otro caso destacado es el de Pablo Aguilar. El granadino disputó tres exitosas temporadas en el club claretiano entre 2015 y 2018, en las que conquistó la Supercopa, fue subcampeón de la Copa del Rey y logró la clasificación para la Euroliga. En 2019 recaló en el eterno rival, aunque no llegó a debutar debido a los problemas físicos que arrastraba.

Los banquillos, también

Solo dos entrenadores han dirigido a ambos conjuntos. Fotis Katsikaris tomó las riendas del Tenerife a mitad de la temporada 2017-18 y, tras un breve paso por la NBA, regresó a las Islas para entrenar al Granca en una campaña marcada por la pandemia y la polémica tras su destitución. El segundo caso es Jaka Lakovic, ídolo claretiano tras conquistar la Eurocup de 2023. Después de ser cesado el pasado curso por la mala dinámica del equipo, este verano ha firmado por La Laguna Tenerife para relevar a Txus Vidorreta.