Kur Kuath es traspasado por el CB Gran Canaria a un Lleida en el que sentó cátedra en el pasado

El CB Gran Canaria oficializó la marcha de Kur Kuath, quien finalmente regresa al Lleida en calidad de traspaso, tras alcanzar ambas entidades un acuerdo para la transferencia de los derechos federativos del pívot sursudanés. Salvando las distancias, se pone fin a un culebrón que recuerda al caso Jean Montero, salvando las distancias. La decisión de Willy Villar, secundada por Néstor Che García, de condenar al ostracismo al jugador por su condición de extracomunitario, para poder incorporar a otro base, Brandon Jefferson, dejó al interior africano como un espectador más ante la tragedia del descenso a la Primera FEB. Una situación, que afectó al jugador, quien a pesar de tener contrato con los amarillos para jugar esta temporada, dejó claro a Francesc Solana, que a pesar del cambio de director deportivo y de técnico, no quería seguir de ninguna de las maneras ligado a la entidad claretiana.

Conocida su decisión irrenunciable, sus agentes han buscado la mejor salida para su jugador, quien finalmente recalará tras el acuerdo económico alcanzado con el Lleida, en un club en el que sentó cátedra en la temporada 2023-24, siendo uno de los pilares del equipo que lograba ascender tras imponerse en una Final a Cuatro, en la que el sursudanés fue nombrado como merecido MVP.

Mal inicio en la Isla

Su llegada a la Isla comenzó torcida desde el principio, donde no terminaba de captar la idea de juego de Jaka Lakovic, que se vio obligado a adaptar su plan de juego para que pudiera ser seguido por Kuath, que dejó su impronta con su poder intimidatorio y su capacidad para colocar tapones, llegando a ser el segundo máximo taponador de la ACB.

Cuando mejor estaba jugando, una inoportuna lesión de tobillo en febrero volvió a cortar su progresión. A su vuelta a las pistas, le costó volver a coger ritmo y cuando parecía que volvía a ser el mismo llegaría la destitución de Jaka Lakovic, el pasado 7 de abril, y la llegada de Néstor Che García.

La necesidad de buscar un exterior con puntos en las manos, le llevó a Willy Villar, en sintonía con el nuevo técnico, a tomar la rocambolesca decisión de dejar fuera de las convocatorias a Kuath para poder dar entrada a Brandon Jefferson, por la condición de extracomunitarios de ambos, lo que condenó al pívot sursudanés a tener que vivir todo el desplome de los claretianos sin participar en ningún encuentro más sobre la pista, hasta que el triple en la distancia de Spissu para el Zaragoza, condenaba a los claretianos al descenso tras caer de paliza en Valencia.

Unos números discretos en su debut en la ACB

En su paso por el Granca disputó un total de 29 partidos de la temporada regular, con un promedio de 13:35 minutos, en los que aportó una media de 6 puntos, 2,9 rebotes y 1,6 tapones; números que mejoraron en sus nueve duelos en la Basketball Champions League, que fueron de 7,7 puntos y 4,9 rebotes por encuentro.

Su marcha será cubierta por la llegada de Fran Guerra que completará el plantel de los 12 elegidos para intentar devolver a los amarillos a la élite.