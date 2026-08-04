Marques Townes ya luce como jugador del CB Gran Canaria: "La Primera FEB es una de las 10 ligas más fuertes de Europa"

El escolta dominicano, Marques Townes, ya se encuentra en territorio isleño tras aterrizar esta tarde en el aeropuerto de Gran Canaria, para someterse en los próximos días a su pertinente reconocimiento médico para ponerse a las órdenes de Bruno Savignani en el estreno oficial del Granca el próximo 17 de agosto.

"Estoy muy feliz de estar aquí y jugar para un club como el CB Gran Canaria, un equipo con una historia tan grande en el baloncesto español", declaraba el nuevo exterior amarillo, que se mostró "agradecido por la oportunidad" y "deseando empezar".

Al servicio de Savignani

Townes, quien fue uno de los máximos anotadores de la Primera FEB el curso pasado, reconoció a su llegada que "puedo aportar mucho en defensa y en ataque, puedo ayudar en ambos lados de la pista con intensidad, energía, y en lo que sea que me pida el entrenador". "No importa lo que sea, trataré de ayudar en todo lo que me pidan", aseveró con una sonrisa.

Su experiencia el curso pasado en el Oviedo, con el que llegó a disputar la semifinal de la Final a Cuatro en Coruña, advirtió que "jugar en Primera FEB el pasado curso me hizo ver lo dura que es". "He jugado en muchas ligas europeas a lo largo de mi carrera, y puedo decir sin temor a equivocarme que esta liga es una de las diez mejores de Europa, especialmente ahora", recalcó el nuevo jugador amarillo, quien recordó que "es una liga muy dura desde el primer hasta el último clasificado".

Del presupuesto más moderno, al Real Madrid de la categoría

Para Townes será un gran cambio, al pasar de jugar "para un equipo con un presupuesto modesto, que no estaba en las quinielas para estar arriba, pero logramos formar un gran equipo que llegó a la Final a Cuatro", pasará este curso a hacerlo en la entidad claretiana, que ostenta el mayor presupuesto histórico en la historia de la competición. La gesta realizada el curso pasado con el conjunto carbayón, en su opinión "te muestra que cualquier cosa puede pasar". "El Estudiantes lleva seis años tratando de volver a la élite", recordó el dominicano, que insistió en su mensaje de que "va a ser una liga muy dura", pero "haremos todo lo posible para lograr el objetivo, pero será un trabajo del día a día, entrenamiento a entrenamiento, y veremos qué sucede", concluyó.