Joaquín Rodríguez baja el suflé de las expectativas del CB Gran Canaria: "No es fácil el reto que tenemos por delante"

La condición del nuevo CB Gran Canaria como el nuevo Madrid o Barcelona de la categoría de plata le otorga a la entidad claretiana de una vitola de favoritismo que parece que el objetivo del ascenso ya está conseguido, cuando todavía no ha empezado a rodar el balón en la pretemporada. Un grave error que el club quiere evitar, dejando clara la realidad en cada una de sus declaraciones públicas, de cara a la guerra en el barro que les espera este curso en el que todos sus rivales afrontarán su doble duelo con los grancanarios como si fuera el partido del año para ellos.

El charrúa reconocía estar «muy contento de estar acá, de llegar, de empezar a conocer a la gente, de conocer el club". "Estoy muy emocionado y con muchas ganas de afrontar este reto tan importante que tenemos", relataba en sus primeras declaraciones como jugador del Granca.

Actitud y ganas

En cuanto a su aportación al nuevo proyecto claretiano en la tierra desconocida para el club de la segunda categoría del basket nacional, Rodríguez aseguraba que «puedo aportar muchísimas cosas, mucha actitud y muchas ganas". "Tengo ganas de disfrutar de jugar acá, creo que va a ser un momento muy lindo para mi carrera, que me agarra en un gran momento y creo que voy a ayudar al equipo en lo que haga falta: en defensa, en ataque, anotar, pasar, de todo un poco", aseguraba desde la terminal de llegadas del aeropuerto de Gran Canaria.

De todos los fichajes del Granca, el del uruguayo es sin duda, dentro de las nuevas incorporaciones, el jugador con más cartel en la ACB, con permiso de Fran Guerra y sin duda alguna su llegada está estrechamente vinculada con la elección del nuevo técnico claretiano: "Savignani fue una de las claves para que yo venga. Es un entrenador con el que compartí en Betis y sacó lo mejor de mí. Es un tipo que busca sacar lo mejor de todas las personas que lo rodean. Es un entrenador increíble. El tiempo que compartí con él la pasé muy bien. Que confíen en él, va a tratar de sacar lo mejor de cada uno. Hay un equipo genial, así que ojalá las cosas salgan bien y consigamos los objetivos".

Favoritos, pero sin confianzas

Sin renunciar a la condición de favorito al ascenso, como le corresponde al equipo con el mayor presupuesto de la historia de la Primera FEB, el charrúa si quiso incidir en que «es una competición muy importante y competitiva, en la que cualquier equipo le puede ganar a cualquier rival". Apuntó a la importancia de hacer del Arena un fortín, porque en su opinión "los equipos se hacen fuertes en casa". Y siguiendo la línea marcada por su compañero Marques Townes ayer, recalcó que "es una liga dura, no es fácil el reto que tenemos por delante". También puso en valor la capacidad del Granca para seducir "a jugadores de altísimo nivel para venir acá".

"Hay que estar a la altura porque es una liga competitiva, pero creo que lo vamos a estar", concluía Joaquín Rodríguez en sus declaraciones a los medios oficiales del club.