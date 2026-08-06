Cinco ‘gallitos’ desafían el objetivo del ascenso del CB Gran Canaria

Regresar a la élite del baloncesto español no será tarea sencilla para el CB Gran Canaria. Los claretianos, tras un notable mercado de fichajes bajo la mente de Francesc Solana y con Bruno Savignani como director de orquesta, parten como principales favoritos para lograr la plaza de ascenso directo que otorga el primer puesto de la Primera FEB. Sin embargo, otros clubs también han reforzado sus plantillas con el objetivo de ponérselo difícil a los insulares.

Un histórico de la Liga Endesa, un recién descendido, un exequipo de ACB que viene de disputar la Final a Cuatro y dos posibles sorpresas acompañan al Granca en la nómina de aspirantes a ganar una plaza en la élite, ya sea por ascenso directo o en el playoff.

Un gigante dormido

El Movistar Estudiantes ha dado mucho que hablar durante este verano. Primero, por quedarse a las puertas del ascenso tras dejarse remontar 15 puntos en la última instancia de la Final a Cuatro ante el Bàsquet Coruña. Además, su mercado arrancó con contratiempos al perder posibles fichajes como Joe Cremo o Marques Townes, que acabaron en el Gran Canaria, así como la salida de Roberts Stumbris, también a la Isla. Aun así, la dirección deportiva reaccionó para confeccionar un proyecto que aspira a devolver a este histórico a la ACB, categoría que no pisa desde 2021.

La mayor pérdida es la retirada de Jayson Granger, que seguirá vinculado al club como técnico asistente. También han salido Sasu Salin, Patricio Garino y el propio Stumbris. Entre los refuerzos sobresale Millán Jiménez, que llega tras ser un activo valioso en la rotación del Lleida de Gerard Encuentra. También incorpora al base Micah Speight, artífice del ascenso del Obradoiro, y a Jordan Walker, procedente del Breogán, aunque brilló en la Primera FEB con el Alicante en 2024-25. Toni Ten continuará una segunda campaña al frente del banquillo tras un primer año muy competitivo. Como nota negativa, se ha criticado la escasa presencia de canteranos en un Estudiantes que presume de una de las mejores fábricas de talento del baloncesto español.

Opciones de subir a la primera

Tan solo dos equipos han ascendido el año siguiente a su descenso desde la remodelación de la Primera FEB: el Andorra, en la 2022-23, y el Coruña, el curso pasado. Además del Granca, otro conjunto buscará repetir la hazaña: el Covirán Granada, que acompañó a los claretianos en el último descenso, aunque con una diferencia vital: conocía desde hacía meses la categoría en la que competiría tras una primera vuelta de espanto, lo que le permitió planificar con más antelación.

La mayor sorpresa de su planificación fue apostar por Arturo Ruiz, el técnico que acabó la pasada campaña y que, pese a tener al equipo prácticamente desahuciado, logró cinco de las seis victorias de la temporada nazarí. Los granadinos han mantenido a jugadores diferenciales, como Lluis Costa, leyenda del club que hace apenas dos cursos promediaba 11,2 puntos y 5,2 asistencias en la ACB. También continúan el capitán Jonathan Rouselle y el canterano del Granca Jovan Kljajic, condicionado el pasado curso por una rotura muscular en el isquiotibial. Entre las incorporaciones destacan Serigne Barro, que ascendió con el Coruña, y el alero Mathieu Kamba, fichado desde un rival directo como el Palencia.

Candidatos a dar la sorpresa

Otro equipo reforzado con jugadores de relumbrón, y que ha pisado la Liga Endesa hace no mucho, es el Palencia. Los palentinos sufrieron un varapalo al perder a su patrocinador Súper Agropal, al igual que los claretianos con Dreamland, aunque por motivos distintos. Su proyecto es atractivo: Dani Pérez llega como refuerzo estrella, internacional absoluto con España y que, de la mano de Pedro Martínez en el Manresa, fue uno de los bases nacionales más fiables de la Liga Endesa. Llega lastrado físicamente pero como todo un referente por su experiencia. También han fichado al máximo anotador de la categoría el curso pasado, Spencer Littleson, procedente del Menorca. El banquillo seguirá comandado por Natxo Lezkano, técnico que ya saboreó el ascenso en 2023 con el Andorra.

Un candidato a dar la sorpresa es el Grupo Alega Cantabria. Tras una temporada tranquila, en la zona media de la tabla, la entidad cántabra ha dado un golpe sobre la mesa con una plantilla que invita al optimismo. El fichaje bomba es Guillem Ferrando, base formado en el Valencia Basket que llega del Girona, donde disputó dos temporadas en la ACB, aunque también conoce bien la Primera FEB tras sus etapas en Melilla, Albacete y Estudiantes. Dirigirá el juego junto a Alec Wintering, uno de los exteriores más determinantes de la categoría en las últimas siete campañas. Otra incorporación de nivel es Lotanna Nwogbo, pívot consolidado y de garantías en la pintura. Al frente del banquillo sigue Lolo Encinas, técnico con dilatada trayectoria en las categorías FEB y aprendiz de entrenadores como Pablo Laso, Sito Alonso, Jaume Ponsarnau o Porfi Fisac.

El quinto candidato de esta lista es el Alicante, proyecto diseñado por el grancanario Armando Guerrero. El conjunto alicantino ha acometido una profunda renovación: únicamente Mike Torres continúa de la pasada campaña. Al mando del banquillo estará Pedro Rivero, que regresa al club tras dirigirlo entre 2018 y 2021 y de sumar experiencia con Palencia y Estudiantes. Entre las nuevas caras destaca Sediq Garuba, hermano del jugador del Real Madrid, y canterano de los blancos que dio el salto al Cartagena hace cuatro años, logró el ascenso a Primera FEB y ha crecido en sus dos últimas temporadas. La principal referencia ofensiva será MaCio Teague, que llega tras promediar 16,5 puntos por partido con el Torino en la segunda división italiana. Además, los alicantinos suman experiencia en la división con Giorgi Korsantia, tras una gran temporada en Gipuzkoa, además de Arnau Parrado y Dani Manchón.