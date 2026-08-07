El CB Gran Canaria, en la pelea por los Óscar del marketing, con tres gigantes del fútbol europeo

La olvidable temporada 2025-26 en lo deportivo para el Granca, tiene sin embargo una parte dulce que llevarse a la boca en otro de sus departamentos, el de marketing, en el que los amarillos han conseguido entrar en la pelea por los Sports Business Awards que se deciden en noviembre en Londres, conocidos en el mundillo como los Óscar del marketing deportivo. La campaña de abonados Eres de quien te eriza la piel ha sido nominada como Mejor Campaña de Marketing de club profesional.

En opinión de Paris García, director comercial y de marketing del CB Gran Canaria, el estar codeándose con los mejores departamentos de marketing deportivo de Europa «nos llena de orgullo, recibimos este reconocimiento con muchísima ilusión, porque el ver que desde esta Isla, con personal canario, estando en un sitio tan chiquitito, que puedas competir en esa categoría con los mejores clubs del mundo, genera una mezcla de orgullo y satisfacción enormes». «A principios de este año, en los Premios Agripina ya se nos neconoció a nivel nacional, así que para nosotros el estar en esa batalla es una satisfacción enorme», resalta.

Un 10% del presupuesto de sus rivales

La diferencia presupuestaria con algunos de esos candidatos se compensa en su opinión «con mucho trabajo, todos hemos hecho un esfuerzo enorme, el propio club, la Agencia 22 Grados, Tomás y Álvaro, los directores, hemos hecho un esfuerzo económico por todas las partes, y además, el estar apoyados por Turismo de Gran Canaria desde el minuto uno, porque la campaña les encantó y se lanzaron a la piscina desde el primer momento y después, nuestros patrocinadores Aguas de Teror, Ahembo con Cliper y Disa, nos dieron al final ese soporte económico». «A nivel presupuestario no estamos en el nivel de todos estos clubs nominados, probablemente no lleguemos al 10% del presupuesto de sus campañas, pero pudimos llevarlo a cabo gracias al esfuerzo de muchos implicados, del personal del club, de los propios aficionados que asistieron al rodaje y nos otorgaron esa emoción añadida que no te dan los actores ni los figurantes», desvela.

Con el pabellón en todo lo alto preparan el lanzamiento de la nueva campaña que verá la luz el 24-25 de agosto: «Es un reto mayúsculo para devolver esa ilusión en los aficionados».