El CB Gran Canaria post Savané entra en juego: reparto de responsabilidades por parcelas con la supervisión final del consejero de Deportes

La etapa de Sitapha Savané como presidente del CB Gran Canaria ya forma parte de la historia claretiana. Su desvinculación laboral con el club ya es absoluta y disfruta de sus vacaciones junto a su familia, mientras la actividad en el dia a día no cesa. El cambio de gestión ha sido radical en el club, como advirtió Aridany Romero en la rueda de prensa de confirmación de la dimisión del propio Savané.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha entregado la gestión del día a día a cada responsable de los distintos departamentos que integran la entidad claretiana. Son los propios empleados del club los que se encargan de trabajar para lograr los objetivos marcados para cada uno de los departamentos, siempre bajo la supervisión final de Aridany Romero, que ya manifestó en su momento que se sigue trabajando en la búsqueda de una figura que ocupe la presidencia vacante en el club, si bien el perfil que se está buscando rehuye de la figura ejecutiva que representaba el presidente saliente, Sitapha Savané, optando por una figura institucional, representativa, pero que deje trabajar a los profesionales en cada una de sus áreas.

Primeros reconocimientos médicos y presentación del nuevo entrenador

Con la plantilla ya cerrada al cien por cien, bajo la batuta del nuevo director deportivo, Francesc Solana, aunque con margen para acometer algún fichaje más si fuese necesario a lo largo de la temporada, el equipo ya ha empezado con los primeros reconocimientos médicos en HPS -Marques Townes y Joaquín Rodríguez -, a la espera de la presentación ante los medios del nuevo técnico, Bruno Savignani que pondrá a sudar a sus hombres a partir del 17 de agosto.

Único equipo junto al Palencia sin patrocinador principal

Actualmente, los amarillos son el único equipo de la categoría, junto al Palencia, que se encuentra sin un patrocinador principal, tras poner fin Dreamland Studios a su patrocinio tras tres años en los que parece que ninguna de las partes obtuvo lo que estaban buscando. La búsqueda activa de un nuevo patrocinador, público o privado, sigue activa, aunque el descenso de categoría no ayuda a la hora de buscar apoyos económicos de dicha índole.

El cambio de competición también ha venido acompañado de la mano de un nuevo proveedor de material deportivo. Macron toma el relevo de Spalding, con todo lo que ello supone en cuanto a cambio de imagen, en una nueva etapa en la que cada responsable de departamento intenta aportar su granito de arena para devolver al club a la élite del baloncesto nacional.

El reto de la campaña de abonados

El próximo reto recaerá sobre las espaldas del departamento de marketing que decidió retrasar la campaña de abonados para intentar que sus aficionados pudieran conocer las principales nuevas líneas del proyecto claretiano para decidir si mantienen su fidelidad a pesar del descenso de categoría. Si bien en el fútbol la afición amarilla está acostumbrada a los ascensos y descensos de la UD Las Palmas, en el caso del Granca, tras 31 campañas consecutivas en la élite, está por ver la respuesta de la masa social de un club acostumbrado al caviar y que tendrá que habituarse a la nueva categoría, renunciando al menos por un año a ver desfilar por el Arena a algunos de los mejores jugadores de Europa.

Con la marcha de Savané se pone fin a una etapa de cuatro años, con sus luces y sus sombras, pero que quedará marcada para siempre por el descenso inesperado de categoría a pesar de contar con el séptimo presupuesto más alto de la ACB. Los éxitos deportivos de los tres primeros años, en especial por la conquista de la primera y única Eurocup en la historia de la entidad, parece no borrar el shock de un descenso que se debió a múltiples causas, pero sobre todo la gestión deportiva del primer equipo que destrozó todo lo hecho durante las temporadas anteriores.

Es tiempo de cicatrizar las heridas, de levantarse y de mirar al frente para intentar aprovechar las cosas que se hicieron bien en la etapa anterior e intentar cambiar aquellas que no funcionaron, con la experiencia de un tropiezo histórico que no debería de repetirse.