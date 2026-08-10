El CB Gran Canaria de Bruno Savignani, en la rampa de salida

Arranca la cuenta atrás para la vuelta al cole del CB Gran Canaria. En menos de una semana, el próximo lunes, se inician los entrenamientos a las órdenes de Bruno Savignani, el elegido para comandar desde el banquillo un proyecto que aspira a devolver a la entidad amarilla a la élite del baloncesto español la próxima temporada. De las caras nuevas, ya han aterrizado tres jugadores: Marques Townes, Joaquín Rodríguez —estos dos ya han superado los reconocimientos médicos en HPS— y Joe Cremo. Además, están de regreso a casa dos de los ídolos de la afición amarilla, Carlos Alocén y el capitán Miquel Salvó, quienes ya han recargado las pilas tras vivir la pesadilla del descenso la temporada 2025-26 y quieren resarcirse devolviendo al cuadro isleño a la ACB.

El aeropuerto de Gran Canaria recibe mañana por la noche a dos nuevas incorporaciones para el plantel claretiano: Juan Rubio, cuyo aterrizaje está previsto para las 21.00 horas, y Roberts Stumbris, una hora después. Dos jugadores de rol, de esos que elevan notablemente el techo competitivo de un equipo y que ya han saboreado un ascenso a la Liga Endesa: el murciano, con el Morabanc Andorra, y el letón, con el San Pablo Burgos junto a al técnico con el que ahora se reencuentra.

Fran Guerra se despide de la isla vecina

Otros jugadores que van a llegar durante esta semana son Jon Axel Gudmundsson, el jueves, y el exclaretiano Luke Fischer, el viernes. Además, la dupla grancanaria conformada por Christian Díaz y Fran Guerra está cerca de regresar a la Isla después de pasar sus vacaciones en Tenerife.

Incluso, el pívot internacional absoluto con España ya se ha despedido de la isla vecina, donde ha residido los últimos siete años, con un mensaje en sus redes sociales: "Hoy me toca despedirme de Tenerife. Una Isla que me ha regalado momentos muy buenos, personas, amigos y recuerdos que siempre llevaré conmigo. Me voy a Gran Canaria, que aunque esté cerquita, supone comenzar una nueva etapa y dejar atrás muchas cosas que han formado parte de mi vida aquí. Me voy a Gran Canaria con mucha ilusión por lo que viene. Estoy con ganas de empezar esta nueva etapa en mi carrera. Gracias por todo, Tenerife. Nos vemos pronto·, declaraba el interior en una emotiva historia que subió a su cuenta personal de Instagram donde, además, llevaba puesta la camiseta de Pedri, exjugador de la UD Las Palmas y reciente campeón del mundo con la selección.