Joe Cremo ya luce como el triplista del CB Gran Canaria: "Con Savignani teníamos un grupo de jugadores que se sacrificaban los unos por los otros"

Siguen llegando cromos a la Isla del álbum de 12 jugadores del CB Gran Canaria con el que contará Bruno Savignani para cumplir el sueño de toda una Isla: regresar a la ACB. En esta ocasión le ha tocado el turno al que está llamado a ser el triplista del equipo, Joe Cremo, quien aterrizó en el aeropuerto de Gran Canaria al mediodía.

El neoyorquino destacó que uno de los motivos que le llevó a fichar por el equipo claretiano es que va a coincidir con varios jugadores del histórico San Pablo Burgos de la 2024-25, como Jon Axel Gudmundsson, Luke Fischer y Roberts Stumbris, además de Bruno Savignani, el entrenador. "Estoy encantado de estar aquí, y agradecido por tener la oportunidad de jugar para un club tan histórico. También por volver a jugar para Bruno, y coincidir con grandes compañeros que he tenido en el pasado. Tenemos un equipo lleno de talento, pero hará falta mucho más. Estoy deseando empezar a trabajar con todos", destacaba el escolta.

Cremo valoró que el estilo del míster brasileño se caracteriza por un baloncesto coral donde todos aportaban y se ayudaban unos a otros: "Conocer a varios de mis compañeros fue una razón importante por la que decidí venir. También el conocer ya el estilo del entrenador. En Burgos tuvimos un gran año, con un grupo de jugadores que se sacrificaban los unos por los otros. Espero que este año sea igual, y que todo el equipo esté a una con un solo objetivo".

Mucho más que un anotador

Otro de los aspectos sobre los que habló el ex del Básquet Coruña fue sobre el tipo de jugador que es, dejando claro que hace más que meter puntos: "Puedo jugar en ambos lados de la pista. Soy un jugador que lo da todo, no solo anotando, sino también defendiendo. Trato de ser un líder en el día a día".

En cuanto al objetivo irrenunciable de regresar a la Liga Endesa, Cremo valoró por encima de todo la humildad, con la voz de un experto en la materia que ha logrado la hazaña en dos ocasiones consecutivas en las últimas dos campañas: "Solo con trabajo duro podremos lograr el objetivo. Muchos equipos trabajarán duro, como nosotros. Debemos ser humildes, y tratar cada partido como una final. Desde el principio. Todos los partidos importan. No puedes ir a visitar a un equipo que en teoría piensas que es menor, y dar por conseguida la victoria. Tienes que ir a cada partido como una final, y esa es la mentalidad que debemos tener desde el principio".