Fabio Santana, excapitán del CB Gran Canaria: “Con Christian y Fran recuperamos canariedad; era necesario y le da esencia al club”

¿Qué le parece el proyecto que ha confeccionado el CB Gran Canaria para la Primera FEB?

Me parece un proyecto bastante competitivo. Han hecho un equipo experimentado, desde el entrenador hasta el último jugador de la plantilla, y varios de ellos tienen mucha experiencia en Primera FEB, además de los tres que se quedan con nivel ACB: Miquel Salvó, Carlos Alocén y Pierre Pelos. Va a ser un plantel muy competitivo, aunque eso no quiere decir que vayan a ascender fácilmente, porque es una competición muy dura y no es sencillo competir en ella. El equipo está bien formado y tiene muchas posibilidades de conseguir el objetivo.

Es una Liga que usted conoce bien, ¿cree que Solana ha encontrado la fórmula adecuada para que la adaptación a la categoría sea rápida?

Creo que sí. Después de su incorporación, que fue bastante tardía, cuando todos los clubes de Primera FEB ya se estaban moviendo, Solana empezó a trabajar bastante rápido y se dieron fichajes desde su llegada, desde el minuto uno. La plantilla es muy competitiva y estoy seguro de que estará arriba durante toda la temporada. Ojalá se consiga el ascenso a la primera y sin ningún tipo de problema. Hay equipo, entrenador e infraestructura, pero el camino no será fácil. Hay varios equipos que han intentado subir nada más bajar, como el Estudiantes, y no han podido. No hay que confiarse, hay que ir partido a partido para llegar al objetivo deseado.

¿Qué le parece Bruno Savignani como entrenador del equipo?

A Bruno no lo conozco personalmente, pero todos conocemos su trayectoria, especialmente ese ascenso que consiguió con el Burgos. La experiencia la tiene: sabe cómo ascender y cuáles son las claves para poder subir a la ACB. Supongo que intentará llevar a cabo los métodos que ya le funcionaron para lograr el objetivo otra vez, ahora con el Gran Canaria. Ojalá vaya muy bien, porque queremos ver al Granca otra vez lo antes posible en la ACB.

Este año el Granca ha recuperado canariedad con los fichajes de Christian Díaz y Fran Guerra, ¿qué cree que podrán aportarle al equipo?

Estoy muy contento de que Christian y Fran estén en el Granca. Tener siempre algún canario o alguna representación de la Isla, para mí, es increíble. Es algo que le da esencia al club. Me alegro mucho por ellos. He compartido equipo y competición con ambos desde categorías inferiores. Con Fran Guerra he jugado muchos campeonatos de Gran Canaria y Canarias, cuando él estaba en el Telde; y con Christian, compartiendo equipo. Van a aportar mucha experiencia. Díaz ha jugado la antigua LEB Oro durante muchísimos años, prácticamente toda su carrera, como yo. Guerra igual, qué voy a decir de él: lleva unos años increíbles en el Tenerife y jugando con la selección española. Es un muy buen jugador, conoce muy bien el juego, lee de maravilla los partidos y sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Los dos van a aportar experiencia y calidad al equipo.

Usted es de la misma generación que ellos, ¿qué recuerda del paso que compartieron en categorías inferiores?

Recuerdo compartir equipo con Christian Díaz desde que éramos benjamines, preminibasket... todas esas categorías hasta júnior. También jugar en La Palma en LEB Oro y disputar incluso media temporada en LEB Plata con el Granca. Con él llevo jugando casi toda la vida en el mismo equipo, desde la época de la cantera, y disputamos muchos campeonatos de España en distintas categorías. En cuanto a Fran, jugábamos contra él porque, al final, los tres somos de la generación del 92. Nos enfrentábamos en todos los campeonatos. Cuando Guerra jugaba en el Telde, la rivalidad era increíble: siempre nos jugábamos el campeonato de Gran Canaria y el de Canarias también estaba muy competido contra ellos. Lo recuerdo como una época muy bonita porque lo pasábamos increíble, competíamos muy bien y llegábamos siempre a lo más alto de España. Me alegro de que vuelvan a su Isla y les deseo la mejor de las suertes.

Su experiencia en la categoría, con más de 400 partidos, debe ser un valor enorme…

Tener esa cantidad de partidos a su espalda tiene un valor enorme. Conoce cada club de la Primera FEB, cada pabellón y a muchos de los jugadores, porque hay bastantes que llevan varios años en esta categoría. Todo ello supone un plus que le puede aportar al equipo.

En cuanto a Fran Guerra, ¿le sorprendió que abandonara un Tenerife que además jugaba Europa?

Me sorprendió bastante. No sé qué situación tenía en Tenerife, si fue por parte de él o por un acuerdo mutuo. Sorprende que abandone un club como La Laguna Tenerife, que está jugando al máximo nivel tanto en la ACB como en Europa, para venir a jugar a Segunda. Sus motivos tendrá.

¿Cree que Guerra tenía la espinita de jugar en el equipo de su tierra?

No jugó en las inferiores del club porque hizo su camino en el Telde y después se fue a la Península con el Estudiantes, pero supongo que querría jugar en su Isla. En el Granca no había podido hacerlo hasta ahora. Estará con muchas ganas de jugar en casa y tener en cada jornada a su familia y a su gente de la infancia en el pabellón animándole. Seguro que le hace una ilusión enorme.

¿Cómo de importante cree que era recuperar la canariedad en el club?

Era muy importante recuperarla porque es un orgullo, por lo menos para mí como canario, y también para la afición tener a jugadores de aquí en el equipo, que puedan competir al máximo nivel y sentirse representados por un isleño en el club, que ahora son dos. Eso es bastante positivo y creo que era necesario. Hay otros clubes que crecen con sus jugadores y acaban jugando durante años en esos equipos. Tener una representación de tu Isla, como en el fútbol con la UD Las Palmas, donde hay muchos jugadores canarios, era algo que faltaba. Este año se va a dar por partida doble y es increíble, por la parte que me toca, ya que he representado al Granca durante casi toda mi carrera.

¿Le llegaron a contactar a usted durante el verano?

A mí no me llegó a contactar el Granca este verano.

¿Qué será de Fabio Santana la próxima temporada?

Jugaré en Gandía de Segunda FEB y en el 3x3 cada año estoy más metido. Sobre todo compito durante los veranos. Es difícil porque equipos profesionales hay tres contados en España donde uno puede ganarse la vida con ello. Ahora mismo estoy compitiendo a un alto nivel. Vengo de ganar el Marisquiño con el club de Gran Canaria BallCan Poema del Mar, junto a Arturo Fernández, Alberto Fernández y Javi Valeiras: cuatro canarios en el equipo. Eso nos da una clasificación al Phoenix Challenger, al que no podré ir por la pretemporada en Gandía, pero donde participarán Alberto y Arturo representando al equipo canario. La modalidad es bastante divertida y he llegado a ser Top 50 de España. Seguiré jugándola, pero es más difícil ganarse la vida con ello. Toca centrarse en mi nuevo club, jugar en 5x5 y compaginarlo con el 3x3, que es algo que llevo haciendo un tiempo y que me gusta mucho.