Juan Rubio y Roberts Stumbris mantienen el perfil bajo del CB Gran Canaria: "Tenemos que ser respetuosos porque la Primera FEB es muy difícil"

Perfil bajo y humilde para bajarse al barro. Siguen llegando a la Isla nuevos efectivos del CB Gran Canaria en vísperas de arrancar los entrenamientos el próximo lunes 17 de agosto. Ayer fue el turno de Juan Rubio, que aterrizó en el Aeropuerto de Gran Canaria por la noche, mientras que con Roberts Stumbris hubo que esperar un poco más ante el retraso de su vuelo, llegando a la que será su nueva casa en torno a la una de la madrugada.

Los dos jugadores apuntan a tener un papel importante en este nuevo Granca de Bruno Savignani, con un rol defensivo para proteger a los amarillos de los grandes anotadores que se cruzarán durante su periplo en la Primera FEB. Ambos, además de compartir ese perfil de juego, también saben lo que es subir a la Liga Endesa: Rubio con Andorra y Stumbris con Burgos. Por ello, hablan en calidad de expertos sobre cómo se ha de afrontar esta temporada. "En el avión lo venía pensando. He estado escuchando que tenemos una plantilla muy buena. Y al final he visto muchos años, muchas plantillas muy buenas, no conseguir nada. No quiero ser cenizo. Más que una plantilla, tenemos que conseguir ser un equipo, ser una familia. Creer en nosotros, confiar, no volvernos locos, ser muy sensatos y muy respetuosos porque la liga es muy difícil. Por ahí van los tiros", declaraba el alero murciano.

En cuanto al interior letón, este lleva compitiendo en la zona noble de la categoría de plata durante las últimas dos temporadas y coincide en la importancia de hacerse fuertes como grupo y de no subestimar a los contrincantes: "El nivel de la competición es muy alto. En los dos últimos años ya he jugado en esta liga y te puedo garantizar que no será fácil. Todos los equipos saben cómo jugar. Tenemos una plantilla sólida, y ahora es momento de hacer un equipo".

Varios reencuentros

Uno de los puntos fuertes del plantel confeccionado por Francesc Solana es la química entre sus integrantes. Varios de ellos conocen al técnico Savignani y otros tantos jugaron juntos, especialmente en el San Pablo Burgos del brasileño en la temporada 2024-25. Siguiendo esa línea, Stumbris se mostraba feliz de reencontrarse con sus excompañeros: "Estoy muy feliz. Los compañeros con los que me reencuentro son amigos, me llevo muy bien con ellos. También me he enfrentado a otros compañeros nuevos, en diferentes ligas. Tenemos una plantilla muy sólida, pero el reto ahora es construir un equipo, entendernos los unos a los otros, cómo mover la bola y entender nuestros roles. Ya sabes, el momento de aprendizaje".

Por la parte que le toca a Juan Rubio, el jugador nacional afirma sobre esta nueva etapa en su carrera: "La afronto con muchísima ilusión. Conozco a mucha gente de este proyecto, a la cual respeto y valoro mucho. La verdad es que con muchísima ilusión, muy contento, con ganas de trabajar y siendo sensato". Además, aprovechó para autodefinirse como jugador, confirmándose como ese especialista defensivo que tanto hace falta en la lucha por un ascenso dentro de una plantilla de tanto talento: "Creo que puedo aportar mucha energía, mucha defensa y mucha intensidad. Quizá tiro de tres abierto, a pies quietos, algo que quizá necesito que mis compañeros generen. Pero no es algo que me preocupa. Lo que sí me preocupa es mi rol y mi punto fuerte, que es la energía, la defensa y la intensidad".

Presentación de Savignani y llegada de Gudmundsson

El de mañana será un día ajetreado para el CB Gran Canaria. En primer lugar, por el aterrizaje del base Jon Axel Gudmundsson en torno a las 10.45 horas, mientras que, tan solo un cuarto de hora más tarde, a las 11.00, será presentado en la sala de prensa pequeña del Gran Canaria Arena el nuevo entrenador y líder del proyecto, Bruno Savignani. Además, el viernes llegará el último integrante de aquel Burgos, Luke Fischer.