Saba Merebashvili, una perla para el filial del CB Gran Canaria que estará en dinámica del primer equipo

Fichaje con vistas al futuro en el CB Gran Canaria. Los claretianos incorporan a su filial de Tercera FEB a Saba Merebashvili (18 años, 1,99 metros) para reforzar la posición de alero. El jugador nacido en Sabadell procede de una de las canteras más prestigiosas del baloncesto español, la del Joventut de Badalona. Además, hará la pretemporada con el primer equipo amarillo para demostrarle su valía a Bruno Savignani.

Merebashvili cuenta con un bagaje más que notable en las categorías inferiores tanto de la Penya como de la selección española. Con los catalanes ha disputado torneos de prestigio a nivel europeo como el Adidas Next Generation Tournament de la Euroliga en la temporada 2024-25, firmando unos promedios de 7,8 puntos y cuatro rebotes en prácticamente 20 minutos de media. La campaña pasada formó parte del plantel del Joventut en la Liga U, aunque apenas contó con protagonismo, disputando 14 minutos de media durante cuatro encuentros.

Relación con Víctor García

Su periplo con España ha sido exitoso. En el verano de 2024, en el Europeo sub 16, consiguió la medalla de plata, siendo una parte fundamental de aquel equipo, aportando 7,3 puntos y 5,9 rebotes por partido. Además, este último verano disputó con las inferiores de La Familia el Campeonato de Europa sub 18 bajo las órdenes del segundo entrenador del Granca, Víctor García. El combinado nacional consiguió el cuarto puesto y Merebashvili promedió cuatro puntos y dos rebotes por encuentro.

El catalán cuenta con una gran envergadura y un físico que aprovecha para ser sólido en la captura de rebotes y en la penetración a canasta. Su asignatura pendiente es el tiro de tres, donde ni en el NextGen con la Penya ni en los campeonatos con España alcanza el 30% desde la línea de tres puntos.

Oportunidad ante la baja de Salvó

El excanterano del Joventut, si bien es un fichaje para el filial amarillo que disputará la Tercera FEB el próximo curso, cuenta con la posibilidad de sorprender a los mayores durante esta pretemporada. Estará en dinámica del primer equipo y, gracias a su condición de cupo, es un perfil a tener en cuenta en las primeras jornadas de Liga si hay alguna lesión, además de la de Miquel Salvó, compañero de posición que está recuperándose de su lesión del tendón rotuliano, sin fecha prevista de regreso. El Granca tiene en su plantilla a un único alero puro y sano, que es Juan Rubio, y se espera que Joaquín Rodríguez, escolta y polivalente, asuma ese rol. A Merebashvili se le abre la oportunidad de gustar y, si la ocasión lo requiere, de ir convocado y jugar algunos minutos, paliando la ausencia del capitán del equipo en la posición de tres.