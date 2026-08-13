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Bruno Savignani, el nuevo capitán del barco del CB Gran Canaria: “Necesitamos crear una cultura de trabajo duro y esfuerzo”

El nuevo entrenador del club claretiano apela al ‘partido a partido’ del Cholo Simeone y deja clara su sintonía con Francesc Solana: “Desde el primer día me mostró su total confianza y tenemos una visión muy parecida de lo que queremos”

Bruno Savignani, nuevo entrenador del CB Gran Canaria

Bruno Savignani, nuevo entrenador del CB Gran Canaria

Iván Icígar Salvador

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Iván Icígar Salvador

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Las Palmas de Gran Canaria

Primer día de Bruno Savignani como capitán del barco del CB Gran Canaria. El brasileño ha sido presentado esta mañana en el Arena con un mensaje muy claro: su prioridad será crear una identidad en su equipo. “Necesitamos crear una cultura de trabajo duro y esfuerzo”, declaraba el nuevo técnico camarillo.

El director deportivo del club amarillo, Francesc Solana, le dedicó unas palabras a quien será su mano derecha durante su primera temporada en el Granca: “En el proyecto que iniciamos a principios de verano teníamos claro que el perfil que íbamos a buscar como entrenador era muy específico: alguien con experiencia de haber pasado por el camino que nosotros queremos recorrer, con gen competitivo y con carácter. Queríamos a alguien capaz de generar ilusión, equipo y una identidad determinada”.

Además, el exdirectivo del Andorra no dudó en elogiar la trayectoria del brasileño: “La trayectoria de Bruno la conocen todos. En la Primera FEB ha estado en Sevilla y en Burgos, consiguiendo el ascenso con ese equipo, y es un entrenador que no viene aquí a especular, sino a dotar al equipo de una identidad basada en la cultura de trabajo, el esfuerzo, la humildad y el respeto. Se merece la oportunidad de entrenar a un club con la historia y la afición que representa nuestro equipo en la Isla”.

Un estilo que recuerda al de Lakovic

Savignani se mostró agradecido por la confianza que le ha transmitido su director deportivo desde el primer día: “Desde el primer momento en que hablé con Solana me mostró su total confianza y tenemos una visión muy parecida de lo que queremos”. También se mostró ilusionado ante un reto que apunta a ser el más grande de su carrera hasta la fecha: “Estoy muy feliz e ilusionado por defender los colores del club, de la Isla y de su gente, que se identifica mucho con el club. Eso me aporta energía e ilusión, que me ayudará en el día a día a mí y a todo el equipo para trabajar y alcanzar nuestros objetivos”.

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En cuanto al baloncesto que persigue, el exentrenador del San Pablo Burgos recuerda, por su manera de entender el deporte y llevarlo a la práctica, a Jaka Lakovic, campeón de la Eurocup con el Granca en la 2022-23 y uno de los técnicos con más encuentros dirigidos en la historia del club. En ambos casos, el trabajo y el esfuerzo no se negocian: “El baloncesto que me gusta es de bastante intensidad ofensiva y defensiva, un juego dinámico y en velocidad. Busco, dentro de mucho trabajo y esfuerzo, la manera de divertirnos y de que la gente se sienta identificada con el equipo”.

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