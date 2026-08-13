Jón Axel Gudmundsson toma el timón del CB Gran Canaria: "Tenemos muy buenos jugadores que conocen la Liga y saben cómo funciona"

Un mago islandés aterriza en Gran Canaria. Jón Axel Gudmundsson llegó a la Isla esta mañana, a la par que el CB Gran Canaria presentaba en sociedad a Bruno Savignani. Al igual que el resto de sus compañeros, el base avisa de la dificultad de competir en la Primera FEB y se muestra contento por reencontrarse con varios amigos de su etapa en el San Pablo Burgos.

La categoría de plata, si bien es desconocida para la parroquia amarilla, no lo es para varios de los jugadores, directivos y el propio entrenador, que ya han avisado a navegantes sobre su nivel. Para nada es un camino de rosas. El Gran Canaria no tendrá una alfombra roja sobre la que pasearse durante la temporada, y ese discurso también lo ha mantenido Gudmundsson: "Creo que tienes que respetar cada partido, pelear cada partido para ganar. Si tienes un día libre, pierdes el partido. Es una competición muy dura, pero creo que tenemos muy buenos jugadores que conocen esta competición y que saben cómo funciona. Tenemos que trabajar todos los días para estar al mejor nivel posible".

Lo que Burgos une...

Las primeras sensaciones del islandés al llegar a Gran Canaria fueron positivas. Se mostró feliz de aterrizar en un sitio donde ya conoce a varios de sus compañeros y a su entrenador, con los que ha vivido momentos para el recuerdo, como un ascenso y una permanencia jugando para el San Pablo Burgos: "Me siento genial, creo que tenemos un gran equipo y un gran entrenador. He jugado contra algunos de los jugadores que tenemos en el equipo y también junto a algunos otros. Creo que tenemos un gran grupo. Creo que podemos llevar al Gran Canaria de vuelta a la ACB".

En cuanto a ese esperado reencuentro, comenta que "es increíble. Son chicos geniales, amigos míos. Jugamos juntos hace dos años y el año pasado estuve con Bruno y Luke. Estoy feliz y emocionado de estar aquí".

El base será el director de juego del equipo y, en el mejor de los casos, la extensión del entrenador sobre la cancha. Así mismo valoró su rol el jugador de Grindavík: "Creo que puedo aportar mucho físico, liderazgo dentro de la pista y extender lo que Bruno quiere a la cancha, y hacer lo que él quiera".